Стародубцева проиграла в первом раунде Australian Open — детали

Первая украинка "вылетела" с Australian Open
В Австралии начался первый масштабный теннисный турнир года, который называется Australian Open. В нем принимают участие сразу несколько украинских теннисисток.
Украинка Юлия Стародубцева была вынуждена прекратить участие в турнире уже в первом круге, сообщает портал Новини.LIVE.
Она уступила в двух сетах представительнице Канады Лейле Фернандес. Таким образом, украинское представительство на AO уменьшилось.
Сладкая победа 💖@leylahfernandez переходит во второй раунд с победой над Стародубцевой 7-5, 6-4.#AO2025 pic.twitter.com/94pdtdGzEL— wta (@WTA) 12 января 2025
Как сыграли Стародубцева и Фернандес
Юлия Стародубцева проигрывала в первом сете 5:3, позже матч приостановили из-за дождя. После возобновления поединка украинка попыталась навязать борьбу сопернице, но в итоге проиграла сет 5:7.
Второй сет не обошелся без борьбы, но он также закончился для Стародубцевой неудачно. Фернандес победила 6:4 и переходит в следующий круг.
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