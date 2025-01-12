Стародубцева проиграла в первом раунде Australian Open — детали

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева. Фото: instagram.com/ukrainian_tennis_federation

В Австралии начался первый масштабный теннисный турнир года, который называется Australian Open. В нем принимают участие сразу несколько украинских теннисисток.

Украинка Юлия Стародубцева была вынуждена прекратить участие в турнире уже в первом круге, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сладкая победа 💖@leylahfernandez переходит во второй раунд с победой над Стародубцевой 7-5, 6-4.#AO2025 pic.twitter.com/94pdtdGzEL — wta (@WTA) 12 января 2025

Как сыграли Стародубцева и Фернандес

Юлия Стародубцева проигрывала в первом сете 5:3, позже матч приостановили из-за дождя. После возобновления поединка украинка попыталась навязать борьбу сопернице, но в итоге проиграла сет 5:7.

Второй сет не обошелся без борьбы, но он также закончился для Стародубцевой неудачно. Фернандес победила 6:4 и переходит в следующий круг.

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