Перші слова Ломаченка після перемоги над Камбососом

Василь Ломаченко після поєдинку із Джорджем Камбососом. Фото: Top Rank

Українець Василь Ломаченко в Австралії виграв нокаутом у 11-му раунді у австралійця Джорджа Камбососа. Перемога дозволила боксеру стати чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі.

Після поєдинку Ломаченко звернувся до вболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перші слова Ломаченка після бою

Після бою Ломаченко присвятив перемогу своєму батькові та тренеру Анатолію Ломаченку. При цьому він подякував Богові Ісусу Христу, менеджеру Егісу Клімасу, сім'ї та друзям.

"Звичайно, я хотів би висловити величезну подяку всім за підтримку у світі боксу. Ваша підтримка дуже важлива для мене, і я щиро вдячний кожному з вас. Дякую вам, і нехай благословить вас Бог.

Сьогодні я знову став чемпіоном світу. Цей титул і цей бій для мого батька. Я хочу подякувати йому за все, що він зробив для мене. Він тренував мене, підтримував і вірив у мене, і цей пояс — його заслуга", — сказав Василь.

Також Ломаченко заявив, що його основна мета на цю мить — повернення додому до сім'ї.

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