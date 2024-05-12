Перші слова Ломаченка після перемоги над Камбососом
Українець Василь Ломаченко в Австралії виграв нокаутом у 11-му раунді у австралійця Джорджа Камбососа. Перемога дозволила боксеру стати чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі.
Після поєдинку Ломаченко звернувся до вболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE.
Перші слова Ломаченка після бою
Після бою Ломаченко присвятив перемогу своєму батькові та тренеру Анатолію Ломаченку. При цьому він подякував Богові Ісусу Христу, менеджеру Егісу Клімасу, сім'ї та друзям.
"Звичайно, я хотів би висловити величезну подяку всім за підтримку у світі боксу. Ваша підтримка дуже важлива для мене, і я щиро вдячний кожному з вас. Дякую вам, і нехай благословить вас Бог.
Сьогодні я знову став чемпіоном світу. Цей титул і цей бій для мого батька. Я хочу подякувати йому за все, що він зробив для мене. Він тренував мене, підтримував і вірив у мене, і цей пояс — його заслуга", — сказав Василь.
Також Ломаченко заявив, що його основна мета на цю мить — повернення додому до сім'ї.
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