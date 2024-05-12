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Первые слова Ломаченко после победы над Камбососом

12 мая 2024 10:45
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Агабекян Карен
редактор
Первые слова Ломаченко после победы над Камбососом
Василий Ломаченко после поединка с Джорджем Камбососом. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинец Василий Ломаченко в Австралии выиграл нокаутом в 11-м раунде у австралийца Джорджа Камбососа. Победа позволила боксеру стать чемпионом мира по версии IBF в легком весе.

После поединка Ломаченко обратился к болельщикам, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первые слова Ломаченко после боя

После боя Ломаченко посвятил победу своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко. При этом он поблагодарил Бога Иисуса Христа, менеджера Эгиса Климаса, семью и друзей.

"Конечно, я хотел бы выразить огромную благодарность всем за поддержку в мире бокса. Ваша поддержка очень важна для меня, и я искренне благодарен каждому из вас. Спасибо вам, и да благословит вас Бог.

Сегодня я снова стал чемпионом мира. Этот титул и этот бой — для моего отца. Я хочу поблагодарить его за все, что он сделал для меня. Он тренировал меня, поддерживал и верил в меня, и этот пояс — его заслуга", — сказал Василий.

Также Ломаченко заявил, что его основная цель на текущий момент — это возвращение домой к семье.

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

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Василий Ломаченко
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Ломаченко — Камбосос

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