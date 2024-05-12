Первые слова Ломаченко после победы над Камбососом

Василий Ломаченко после поединка с Джорджем Камбососом. Фото: Top Rank

Украинец Василий Ломаченко в Австралии выиграл нокаутом в 11-м раунде у австралийца Джорджа Камбососа. Победа позволила боксеру стать чемпионом мира по версии IBF в легком весе.

После поединка Ломаченко обратился к болельщикам, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первые слова Ломаченко после боя

После боя Ломаченко посвятил победу своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко. При этом он поблагодарил Бога Иисуса Христа, менеджера Эгиса Климаса, семью и друзей.

"Конечно, я хотел бы выразить огромную благодарность всем за поддержку в мире бокса. Ваша поддержка очень важна для меня, и я искренне благодарен каждому из вас. Спасибо вам, и да благословит вас Бог.

Сегодня я снова стал чемпионом мира. Этот титул и этот бой — для моего отца. Я хочу поблагодарить его за все, что он сделал для меня. Он тренировал меня, поддерживал и верил в меня, и этот пояс — его заслуга", — сказал Василий.

Также Ломаченко заявил, что его основная цель на текущий момент — это возвращение домой к семье.

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