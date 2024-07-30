Маргарита Песоцька завершила виступи в 1/16 фіналу настільного тенісу на Олімпіаді

Песоцька завершила виступи на Олімпійських іграх
На Олімпійських іграх у Парижі розпочалися виступи 1/16 фіналу в настільному тенісі. Україну на цій стадії представила 32-річна Маргарита Песоцька.
Суперницею українки була п'ята номер посіву Бернадетт Соч із Румунії, повідомив портал Новини.LIVE.
Песоцька знову без медалі
Не сіяна Песоцька поплатилася за це вибором дуже сильної суперниці в 1/16 фіналу.
Як і очікувалося, українка змогла взяти у суперниці всього один сет.
Маргарита Песоцька (Україна) — Бернадетт Соч (Румунія) — 1:4 (14:12, 5:12, 10:12, 12:14, 4:11)
Зазначимо, що в 1/32 фіналу Песоцька в семи сетах перемогла Ораван Парананг із Таїланду.
Песоцька представляла Україну на четвертих Олімпійських іграх підряд. При цьому Маргарита не має жодної олімпійської медалі.
В настільному тенісі також завершили свої виступи українці Соломія Братейко та Ярослав Жмуденко.
Жмуденко в 1/32 фіналу програв срібному призеру минулої Олімпіади в Токіо китайцю Фань Чженьдуну.
Нагадаємо, "Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.
Шапаренко поїде до Франції замість Туреччини — "Динамо" отримало нову пропозицію щодо гравця.
Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця.
Бражко та ще два гравці збірної України можуть перейти до одного і того ж клубу.
Мудрик зайнявся новим видом спорту під час турне Челсі США.
Читайте Новини.LIVE!