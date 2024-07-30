Маргарита Песоцька завершила виступи в 1/16 фіналу настільного тенісу на Олімпіаді

Маргарита Песоцька не прошла 1/16 фінала. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Парижі розпочалися виступи 1/16 фіналу в настільному тенісі. Україну на цій стадії представила 32-річна Маргарита Песоцька.

Суперницею українки була п'ята номер посіву Бернадетт Соч із Румунії, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Маргарита Песоцька. Фото: Reuters

Песоцька знову без медалі

Не сіяна Песоцька поплатилася за це вибором дуже сильної суперниці в 1/16 фіналу.

Як і очікувалося, українка змогла взяти у суперниці всього один сет.

Маргарита Песоцька (Україна) — Бернадетт Соч (Румунія) — 1:4 (14:12, 5:12, 10:12, 12:14, 4:11)

Зазначимо, що в 1/32 фіналу Песоцька в семи сетах перемогла Ораван Парананг із Таїланду.

Песоцька представляла Україну на четвертих Олімпійських іграх підряд. При цьому Маргарита не має жодної олімпійської медалі.

В настільному тенісі також завершили свої виступи українці Соломія Братейко та Ярослав Жмуденко.

Жмуденко в 1/32 фіналу програв срібному призеру минулої Олімпіади в Токіо китайцю Фань Чженьдуну.

Нагадаємо, "Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.

Шапаренко поїде до Франції замість Туреччини — "Динамо" отримало нову пропозицію щодо гравця.

Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця.

Бражко та ще два гравці збірної України можуть перейти до одного і того ж клубу.

Мудрик зайнявся новим видом спорту під час турне Челсі США.