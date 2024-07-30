Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Песоцька завершила виступи на Олімпійських іграх arrow

Песоцька завершила виступи на Олімпійських іграх

30 липня 2024 13:01
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Маргарита Песоцька завершила виступи в 1/16 фіналу настільного тенісу на Олімпіаді
Маргарита Песоцька не прошла 1/16 фінала. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх у Парижі розпочалися виступи 1/16 фіналу в настільному тенісі. Україну на цій стадії представила 32-річна Маргарита Песоцька.

Суперницею українки була п'ята номер посіву Бернадетт Соч із Румунії, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Маргарита Песоцкая
Маргарита Песоцька. Фото: Reuters

Песоцька знову без медалі

Не сіяна Песоцька поплатилася за це вибором дуже сильної суперниці в 1/16 фіналу.

Як і очікувалося, українка змогла взяти у суперниці всього один сет.

Маргарита Песоцька (Україна) — Бернадетт Соч (Румунія) — 1:4 (14:12, 5:12, 10:12, 12:14, 4:11)

Зазначимо, що в 1/32 фіналу Песоцька в семи сетах перемогла Ораван Парананг із Таїланду.

Песоцька представляла Україну на четвертих Олімпійських іграх підряд. При цьому Маргарита не має жодної олімпійської медалі.

В настільному тенісі також завершили свої виступи українці Соломія Братейко та Ярослав Жмуденко.

Жмуденко в 1/32 фіналу програв срібному призеру минулої Олімпіади в Токіо китайцю Фань Чженьдуну.

Нагадаємо, "Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.

Шапаренко поїде до Франції замість Туреччини — "Динамо" отримало нову пропозицію щодо гравця. 

Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця. 

Бражко та ще два гравці збірної України можуть перейти до одного і того ж клубу.

Мудрик зайнявся новим видом спорту під час турне Челсі США.

Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Париж-2024 настольный теннис Маргарита Песоцька

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом