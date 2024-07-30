Маргарита Песоцкая завершила выступления в 1/16 финала настольного тенниса на Олимпиаде

Маргарита Песоцкая не прошла 1/16 финала. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже начались выступления 1/16 финала в настольном теннисе. Украину на этой стадии представила 32-летняя Маргарита Песоцкая.

Соперницей украинки была пятый номер посева Бернадетт Соч из Румынии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Маргарита Песоцкая. Фото: Reuters

Песоцкая снова без медали

Не сеяная Песоцкая поплатилась за это выбором очень сильной соперницы в 1/16 финала.

Как и ожидалось, украинка смогла взять у соперницы всего один сет.

Маргарита Песоцкая (Украина) — Бернадетт Соч (Румыния) — 1:4 (14:12, 5:12, 10:12, 12:14, 4:11)

Отметим, что в 1/32 финала Песоцка в семи сетах победила Ораван Парананг из Таиланда.

Песоцкая представляла Украину на четвёртых Олимпийских играх подряд. При этом у Маргариты нет ни одной олимпийской медали.

В настольном теннисе также завершили свои выступления украинцы Соломия Братейко и Ярослав Жмуденко.

Жмуденко в 1/32 финала проиграл серебряному призеру прошедшей Олимпиады в Токио китайцу Фань Чжэньдуну.

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