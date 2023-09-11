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Петраков вірить у подвиг Вірменії у матчі з Хорватією: у нього є рецепт

11 вересня 2023 13:27
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Агабекян Карен
редактор
Петраков вірить у подвиг Вірменії у матчі з Хорватією: у нього є рецепт
Олександр Петраков. Фото: Федерація футболу Вірменії
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2024 свій 5-й матч зіграє збірна Вірменії, яку тренує український фахівець Олександр Петраков. Суперників команди з Закавказзя стане збірна Хорватії.

Перед матчем головний тренер Вірменії розповів про майбутній матч. Слова спеціаліста наводить пресслужба Федерації футболу країни.

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Туреччина наразі очолює групу D, маючи в активі 10 очок у п'яти матчах. Вірменія йде третьою із 7 балами у чотирьох іграх. Друге місце у Хорватії — 7 очок у трьох матчах.

Петраков знає де "ключ" до Хорватії

За словами Петракова, наразі дуже важливо щоб команда пройшла процес відновлення, над яким наразі працюють всі лікарі.

"Ми також отримуємо дані від системи GPS, яка розшифровує та розуміє фізичну форму гравців. Ключем до перемоги може стати те, що ми граємо вдома за підтримки вболівальників. І наша самовідданість буде не менш важливою, а також фактор удачі.

Я задоволений грою своїх гравців та їхнім підходом до роботи", — сказав Петраков.

Поєдинок Вірменії проти Хорватії відбудеться 11 вересня. Матч почнеться об 19:00 за київським часом.

Єдиний матч в групі команда Петракова програла в першому турі Туреччині (1:2).

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