Петраков верит в подвиг Армении в матче с Хорватией: у него есть рецепт

Александр Петраков. Фото: Федерация футбола Армении

В рамках квалификации чемпионата Европы-2024 свой 5-й матч сыграет сборная Армении, которую тренирует украинский специалист Александр Петраков. Соперником команды из Закавказья станет сборная Хорватии.

Перед матчем главный тренер Армении рассказал о предстоящем матче. Слова специалиста приводит пресс-служба Федерации футбола страны.

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Турция возглавляет группу D, имея в активе 10 очков в пяти матчах. Армения идет третьей с 7 баллами в четырех играх. Второе место в Хорватии — 7 очков в трех матчах.

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По словам Петракова, сейчас очень важно, чтобы команда прошла процесс восстановления, над которым работают все врачи.

"Мы также получаем данные от системы GPS, которая расшифровывает и понимает физическую форму игроков. Ключом к победе может стать то, что мы играем дома при поддержке болельщиков. И наша самоотверженность будет не менее важной, а также фактор удачи.

Я доволен игрой своих игроков и их подходом к работе", — сказал Петраков.

Поединок Армении против Хорватии состоится 11 сентября. Матч начнется в 19.00 по киевскому времени.

Единственный матч в группе команда Петракова проиграла в первом туре Турции (1:2).

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