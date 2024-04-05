Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow П'ять футбольних клубів забронювали гравців від мобілізації — список arrow

П'ять футбольних клубів забронювали гравців від мобілізації — список

5 квітня 2024 16:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
П'ять футбольних клубів забронювали гравців від мобілізації — список
Гравці "Кривбасу" залишили автографи юному вболівальнику. Фото: instagram.com/fckryvbas/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти українського клубу "Кривбас" із Кривого Рогу отримали бронь від мобілізації. Гравців із прифронтового міста не відправлятимуть на фронт.

Вже п'ять футбольних клубів здобули броню, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Міністерство молоді та спорту України".

Читайте також:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Кривбас" визнано відповідним критеріям та критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Мінспорту України підтвердило, що тренерський штаб та клубні працівники "Кривбасу" будуть заброньовані від мобілізації.

Юрій Вернидуб
Тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Вже п'ятий клуб отримав броню

"Кривбас" із Кривого Рогу став п'ятим клубом української Прем'єр-ліги, футболісти якого не вирушать на ВЛК. У сезоні 2023/2024 в УПЛ представлено 16 клубів.

Кривбас
Гравці "Кривбасу" на тренуванні. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Крім "Кривбасу", броню від мобілізації отримали гравці "Динамо", "Шахтаря", "Дніпра-1" та "Оболоні".

Після 22 турів "Кривбас" посідає друге місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.

Циганков піде з "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

У "Шахтарі" новий скандал — Срна уподобав проросійський пост Кафу.

Зінченко зізнався, що зробить, якщо отримає повістку від ТЦК.

Зідан назвав гравця, з яким мріяв попрацювати, але не зміг.

спорт
футбол
мобілізація
бронювання
Кривбасс

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим