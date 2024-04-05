П'ять футбольних клубів забронювали гравців від мобілізації — список

Гравці "Кривбасу" залишили автографи юному вболівальнику. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Футболісти українського клубу "Кривбас" із Кривого Рогу отримали бронь від мобілізації. Гравців із прифронтового міста не відправлятимуть на фронт.

Вже п'ять футбольних клубів здобули броню, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Міністерство молоді та спорту України".

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Тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Вже п'ятий клуб отримав броню

"Кривбас" із Кривого Рогу став п'ятим клубом української Прем'єр-ліги, футболісти якого не вирушать на ВЛК. У сезоні 2023/2024 в УПЛ представлено 16 клубів.

Гравці "Кривбасу" на тренуванні. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Крім "Кривбасу", броню від мобілізації отримали гравці "Динамо", "Шахтаря", "Дніпра-1" та "Оболоні".

Після 22 турів "Кривбас" посідає друге місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

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