Пять футбольных клубов забронировали игроков от мобилизации — список

Игроки "Кривбасса" оставили автографы юному болельщику. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Футболисты украинского клуба "Кривбасс" из Кривого Рога получили бронь от мобилизации. Игроков из прифронтового города не станут отправлять на фронт.

Уже пять футбольных клубов получили бронь, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Министерство молодежи и спорта Украины".

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Общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Кривбасс" признано соответствующим критериям и критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Минспорта Украины подтвердило, что тренерский штаб и клубные работники "Кривбасса" будут забронированы от мобилизации.

Тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Уже пятый клуб получил бронь

"Кривбасс" из Кривого Рога стал пятым клубом украинской Премьер-лиги, футболисты которого не отправятся на ВЛК. Важно напомнить, что в сезону 2023/2024 в УПЛ представлены 16 клубов.

Игроки "Кривбасса" на тренировке. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Помимо "Кривбасса", бронь от мобилизации получили игроки "Динамо", "Шахтера", "Днепра-1" и "Оболони".

После 22 туров "Кривбасс" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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