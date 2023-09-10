Під Бахмутом загинув український футболіст

Футболіст Олександр Жмурко. Фото: соцмережі

У боях з російськими військами сталася ще одна втрата для українського футболу. Загинув відомий на Полтавщині футболіст.

Загинув футболіст та тренер Олександр Жмурко, повідомив паблік Бахмут війна.

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Загиблому було всього 29 років

Загиблий був колишнім головою федерації футболу Зінківської громади на Полтавщині та багаторазовим чемпіоном обласних та районних змагань з футболу.

Зазначається, що футболіст, який пішов захищати країну, загинув у боях під Бахмутом.

"Колишній голова федерації футболу Зіньківської громади на Полтавщині та багаторазовий чемпіон обласних та районних змагань з футболу Олександр Жмурко загинув у боях під Бахмутом. Герою назавжди залишилося 29 років. Спи спокійно, Сину України! Пам‘ятатимемо!", — йдеться в повідомленні.

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