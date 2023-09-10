Під Бахмутом загинув український футболіст
У боях з російськими військами сталася ще одна втрата для українського футболу. Загинув відомий на Полтавщині футболіст.
Загинув футболіст та тренер Олександр Жмурко, повідомив паблік Бахмут війна.
Загиблому було всього 29 років
Загиблий був колишнім головою федерації футболу Зінківської громади на Полтавщині та багаторазовим чемпіоном обласних та районних змагань з футболу.
Зазначається, що футболіст, який пішов захищати країну, загинув у боях під Бахмутом.
"Колишній голова федерації футболу Зіньківської громади на Полтавщині та багаторазовий чемпіон обласних та районних змагань з футболу Олександр Жмурко загинув у боях під Бахмутом. Герою назавжди залишилося 29 років. Спи спокійно, Сину України! Пам‘ятатимемо!", — йдеться в повідомленні.
Раніше в зоні бойових дій загинув брат гравця "Динамо" та збірної України Олександра Тимчика.
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