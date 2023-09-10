Под Бахмутом погиб украинский футболист
В боях с российскими войсками произошла еще одна потеря для украинского футбола. Погиб известный в Полтавской области футболист.
Погиб футболист и тренер Александр Жмурко, сообщил паблик Бахмут війна.
Погибшему было всего 29 лет
Погибший был бывшим главой федерации футбола Зинковской общины в Полтавской области и многократным чемпионом областных и районных соревнований по футболу.
Отмечается, что защищавший страну футболист погиб в боях под Бахмутом.
"Бывший председатель федерации футбола Зиньковской общины на Полтавщине и многократный чемпион областных и районных соревнований по футболу Александр Жмурко погиб в боях под Бахмутом. Герою навсегда осталось 29 лет. Спи спокойно, Сын Украины! Будем помнить!", — говорится в сообщении.
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