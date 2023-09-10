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Под Бахмутом погиб украинский футболист

10 сентября 2023 12:26
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Агабекян Карен
редактор
Под Бахмутом погиб украинский футболист
Футболист Александр Жмурко. Фото: соцсети
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В боях с российскими войсками произошла еще одна потеря для украинского футбола. Погиб известный в Полтавской области футболист.

Погиб футболист и тренер Александр Жмурко, сообщил паблик Бахмут війна.

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Погибшему было всего 29 лет

Погибший был бывшим главой федерации футбола Зинковской общины в Полтавской области и многократным чемпионом областных и районных соревнований по футболу.

Отмечается, что защищавший страну футболист погиб в боях под Бахмутом.

"Бывший председатель федерации футбола Зиньковской общины на Полтавщине и многократный чемпион областных и районных соревнований по футболу Александр Жмурко погиб в боях под Бахмутом. Герою навсегда осталось 29 лет. Спи спокойно, Сын Украины! Будем помнить!", — говорится в сообщении.

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