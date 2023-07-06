Піке розкритикував "Барселону" й застеріг від серйозної помилки

Жерар Піке у "Барселоні". Фото: instagram.com/3gerardpique/

Чемпіон світу з футболу Жерар Піке вважає, що на "Барселону" чекають складні часи. Каталонський клуб шукатиме вихід із важкої економічної ситуації.

Піке приєднався до експертів, які пророкують "синьо-гранатовим" проблеми, повідомляє Mundo Deportivo.

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Жерар Піке завершив кар'єру футболіста минулого сезону. 36-річний спортсмен зіграв останній матч на "Камп Ноу", після чого зосередився на бізнес-проєктах. Він уже давно став досить успішним підприємцем і розуміє, про що говорить, коли йдеться про економічний стан "Барселони".

Що чекає на каталонський клуб?

На думку Жерара Піке, у "Барселоні" склалася тривожна ситуація. Клуб має серйозні проблеми з формуванням виплат футболістам. Глобальна реконструкція "Камп Ноу" та кілька десятків невдалих трансферів призвели до утворення великого дефіциту у бюджеті клубу.

Жерар Піке вирішує проблеми. Фото: instagram.com/3gerardpique/

Піке впевнений, що керівництво "Барселони" поступово зуміє впоратися із проблемами. Клуб може забезпечити виплату зарплат співробітникам та гравцям, але вболівальникам поки не варто чекати гучних трансферів. Колишній футболіст нагадав, що двадцять років тому каталонці вже подолали схожі проблеми та зможуть зробити це знову.

Застереження Піке пролунало на тлі чуток про те, що президент "Барси" Лапорта готує ґрунт для продажу частини акцій клуб інвесторам із Катару чи Саудівської Аравії. Але зараз це практично неможливо через юридичні проблеми.

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