Пике раскритиковал "Барселону" и предостерег от серьезной ошибки
Чемпион мира по футболу Жерар Пике считает, что "Барселону" ждут сложные времена. Каталонский клуб будет искать выход из тяжелой экономической ситуации.
Пике присоединился к экспертам, которые предрекают "сине-гранатовым" проблемы, сообщает Mundo Deportivo.
Жерар Пике завершил карьеру футболиста в прошлом сезоне. 36-летний спортсмен сыграл последний матч на "Камп Ноу", после чего сосредоточился на своих бизнес-проектах. Он уже давно стал достаточно успешным предпринимателем и понимает, о чем говорит, когда речь заходит об экономическом состоянии "Барселоны".
Что ждет каталонский клуб?
По мнению Жерара Пике, в "Барселоне" сложилась тревожная ситуация. Клуб испытывает серьезные проблемы с формированием выплат футболистам. Глобальная реконструкция "Камп Ноу" и несколько десятков неудачных трансферов привели к образованию большого дефицита в бюджете клуба.
Пике уверен, что руководство "Барселоны" постепенно сумеет справиться с проблемами. Клуб может обеспечить выплату зарплат сотрудникам и игрокам, но болельщикам пока не стоит ждать громких трансферов. Бывший футболист напомнил, что двадцать лет назад каталонцы уже преодолели похожие проблемы и смогут сделать это снова.
Предостережение Пике прозвучало на фоне слухов о том, что президент "Барсы" Лапорта готовит почву для продажи части акций клуб инвесторам из Катара или Саудовской Аравии. Но в данный момент это практически невозможно из-за юридических проблем.
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