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Пике раскритиковал "Барселону" и предостерег от серьезной ошибки

6 июля 2023 11:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пике раскритиковал "Барселону" и предостерег от серьезной ошибки
Жерар Пике в "Барселоне". Фото: instagram.com/3gerardpique/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира по футболу Жерар Пике считает, что "Барселону" ждут сложные времена. Каталонский клуб будет искать выход из тяжелой экономической ситуации.

Пике присоединился к экспертам, которые предрекают "сине-гранатовым" проблемы, сообщает Mundo Deportivo

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Жерар Пике завершил карьеру футболиста в прошлом сезоне. 36-летний спортсмен сыграл последний матч на "Камп Ноу", после чего сосредоточился на своих бизнес-проектах. Он уже давно стал достаточно успешным предпринимателем и понимает, о чем говорит, когда речь заходит об экономическом состоянии "Барселоны". 

Что ждет каталонский клуб? 

По мнению Жерара Пике, в "Барселоне" сложилась тревожная ситуация. Клуб испытывает серьезные проблемы с формированием выплат футболистам. Глобальная реконструкция "Камп Ноу" и несколько десятков неудачных трансферов привели к образованию большого дефицита в бюджете клуба. 

Жерар Пике
Жерар Пике решает проблемы. Фото: instagram.com/3gerardpique/

Пике уверен, что руководство "Барселоны" постепенно сумеет справиться с проблемами. Клуб может обеспечить выплату зарплат сотрудникам и игрокам, но болельщикам пока не стоит ждать громких трансферов. Бывший футболист напомнил, что двадцать лет назад каталонцы уже преодолели похожие проблемы и смогут сделать это снова. 

Предостережение Пике прозвучало на фоне слухов о том, что президент "Барсы" Лапорта готовит почву для продажи части акций клуб инвесторам из Катара или Саудовской Аравии. Но в данный момент это практически невозможно из-за юридических проблем. 

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