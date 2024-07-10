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Пікфорд назвав гравців збірної Нідерландів, яких побоюється перед півфіналом Євро-2024

10 липня 2024 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Пікфорд назвав найнебезпечніших футболістів збірної Нідерландів
Джордан Пікфорд на Євро-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд оцінив готовність своєї команди до півфінального матчу Євро-2024. Футболіст "трьох левів" запевнив, що добре вивчив манеру гри форвардів суперника.

Пікфорд запевнив, що про недооцінку збірної Нідерландів не йдеться, повідомляє The Guardian.

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Джордан Пікфорд на Євро-2024
Джордан Пікфорд рятує ворота збірної Англії Фото: Reuters/Lee Smith

Пікфорд виділив Депая

Голкіпер збірної Англії підтвердив, що уважно вивчив манеру гри нідерландських футболістів. Він знає, як вони завдають ударів по воротах суперників з гру та з пенальті. Одноклубник Віталія Миколенка розуміє, що протистоятиме досвідченим та висококласним гравцям суперника.

"Це чудова команда з хорошими гравцями. Досвід і наполегливість Депая дозволяють йому діяти нестандартно, до цього треба бути готовим. Гакпо здатний діяти дуже швидко і може "створити гол з нічого". Я знаю, на що здатні наші суперники", — заявив Пікфорд.

Джордан Пікфорд
Джордан Пікфорд на тренуванні збірної Англії. Фото: Reuters/Lee Smith

Воротар збірної Англії додав, що його команда завжди націлена на перемогу і виконала величезну роботу, щоб вийти до півфіналу Євро-2024.

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