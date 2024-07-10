Пикфорд назвал самых опасных футболистов сборной Нидерландов

Джордан Пикфорд на Евро-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд оценил готовность своей команды к полуфинальному матчу Евро-2024. Футболист "трех львов" заверил, что хорошо изучил манеру игры форвардов соперника.

Пикфорд заверил, что речь о недооценке сборной Нидерландов не идет, сообщает The Guardian.

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Джордан Пикфорд спасает ворота сборной Англии. Фото: Reuters/Lee Smith

Пикфорд выделил Депая

Голкипер сборной Англии подтвердил, что внимательно изучил манеру игры нидерландских футболистов. Он знает, как они наносят удары по воротам соперников с игру и с пенальти. Одноклубник Виталия Миколенко понимает, что будет противостоять опытным и высококлассным игрокам соперника.

"Это отличная команда с хорошими игроками. Опыт и настойчивость Депая позволяют ему действовать нестандартно, к этому надо быть готовым. Гакпо способен действовать очень быстро и может "создать гол из ничего". Я знаю, на что способны наши соперники", — заявил Пикфорд.

Джордан Пикфорд на тренировке сборной Англии. Фото: Reuters/Lee Smith

Вратарь сборной Англии добавил, что его команда всегда нацелена на победу и проделала огромную работу, чтобы выйти в полуфинал Евро-2024.

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