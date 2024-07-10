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Пикфорд назвал игроков сборной Нидерландов, которых побаивается перед полуфиналом Евро-2024

10 июля 2024 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пикфорд назвал самых опасных футболистов сборной Нидерландов
Джордан Пикфорд на Евро-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд оценил готовность своей команды к полуфинальному матчу Евро-2024. Футболист "трех львов" заверил, что хорошо изучил манеру игры форвардов соперника. 

Пикфорд заверил, что речь о недооценке сборной Нидерландов не идет, сообщает The Guardian

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Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта снова вышла в полуфинал крупного турнира. Футболисты "трех львов" мечтают повторить успех прошлого чемпионата Европы и хотят дойти как минимум до финала континентального первенства. 

Джордан Пикфорд на Евро-2024
Джордан Пикфорд спасает ворота сборной Англии. Фото: Reuters/Lee Smith

Пикфорд выделил Депая 

Голкипер сборной Англии подтвердил, что внимательно изучил манеру игры нидерландских футболистов. Он знает, как они наносят удары по воротам соперников с игру и с пенальти. Одноклубник Виталия Миколенко понимает, что будет противостоять опытным и высококлассным игрокам соперника. 

"Это отличная команда с хорошими игроками. Опыт и настойчивость Депая позволяют ему действовать нестандартно, к этому надо быть готовым. Гакпо способен действовать очень быстро и может "создать гол из ничего". Я знаю, на что способны наши соперники", — заявил Пикфорд. 

Джордан Пикфорд
Джордан Пикфорд на тренировке сборной Англии. Фото: Reuters/Lee Smith

Вратарь сборной Англии добавил, что его команда всегда нацелена на победу и проделала огромную работу, чтобы выйти в полуфинал Евро-2024. 

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