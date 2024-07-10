Пикфорд назвал самых опасных футболистов сборной Нидерландов

Пикфорд назвал игроков сборной Нидерландов, которых побаивается перед полуфиналом Евро-2024
Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд оценил готовность своей команды к полуфинальному матчу Евро-2024. Футболист "трех львов" заверил, что хорошо изучил манеру игры форвардов соперника.
Пикфорд заверил, что речь о недооценке сборной Нидерландов не идет, сообщает The Guardian.
Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта снова вышла в полуфинал крупного турнира. Футболисты "трех львов" мечтают повторить успех прошлого чемпионата Европы и хотят дойти как минимум до финала континентального первенства.
Пикфорд выделил Депая
Голкипер сборной Англии подтвердил, что внимательно изучил манеру игры нидерландских футболистов. Он знает, как они наносят удары по воротам соперников с игру и с пенальти. Одноклубник Виталия Миколенко понимает, что будет противостоять опытным и высококлассным игрокам соперника.
"Это отличная команда с хорошими игроками. Опыт и настойчивость Депая позволяют ему действовать нестандартно, к этому надо быть готовым. Гакпо способен действовать очень быстро и может "создать гол из ничего". Я знаю, на что способны наши соперники", — заявил Пикфорд.
Вратарь сборной Англии добавил, что его команда всегда нацелена на победу и проделала огромную работу, чтобы выйти в полуфинал Евро-2024.
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