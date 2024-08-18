Піхальонок про проблеми Динамо в матчі проти львівських Карпат

Олександр Піхальонок. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в матчі третього туру УПЛ обіграло львівські "Карпати" (3:1). Один з голів у матчі забив півзахисник Олександр Піхальонок.

Після гри футболіст розповів в ефірі УПЛ ТБ про те, що не виходило у команди.

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Піхальонок побачив проблеми "Динамо"

За словами Піхальонка, матч з "Карпатами" допоміг "Динамо" тримати себе в тонусі перед грою з "Зальцбургом" в Лізі чемпіонів. При цьому команда мала забивати "Карпатам" ще два-три голи в першому таймі. У зв’язку з цим у команди були проблеми до перерви.

Піхальонок відзначив, що проблеми знову почалися після того, як Владислав Ванат вивів команду вперед у другому таймі.

"Ми забили другий м'яч і знову наче зупинилися, почали грати назад. "Карпати" тиснули-тиснули, могли забивати другий м’яч. Добре, що це все так сталося, що забили 3-й і довели гру до перемоги", — сказав Піхальонок.

Зазначимо, що після переходу в київське "Динамо" Піхальонок забив три голи в шести матчах.

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