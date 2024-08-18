Пихаленок о проблемах Динамо в матче против львовских Карпат

Александр Пихаленок. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в матче третьего тура УПЛ обыграло львовские "Карпаты" (3:1). Один из голов в матче забил полузащитник Александр Пихаленок.

После игры футболист рассказал в эфире УПЛ ТВ о том, что не получалось у команды.

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По словам Пихаленка, матч с "Карпатами" помог "Динамо" держать себя в тонусе перед игрой с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов. При этом команда должна забивать "Карпатам" еще два-три гола в первом тайме. В связи с этим у команды были проблемы до перерыва.

Пихаленок отметил, что проблемы снова начались после того, как Владислав Ванат вывел команду вперед во втором тайме.

"Мы забили второй мяч и снова как будто остановились, начали играть назад. "Карпаты" давили-давили, могли забивать второй мяч. Хорошо, что это все так случилось, что забили третий и довели игру до победы", — сказал Пихаленок.

Отметим, что после перехода в киевское "Динамо" Пихаленок забил три гола в шести матчах.

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