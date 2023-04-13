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Піолі шкодує, що не забили другий м’яч: як тренер оцінює шанси "Мілану"

13 квітня 2023 06:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Піолі шкодує, що не забили другий м’яч – як тренер оцінює шанси Мілану
Тренер "Россонері" чекає ще одну збалансовану гру. Фото: Google.com
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Після запеклого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Мілан" – "Наполі" тренери та гравці поділились думками. Більшість каже, що головна інтрига попереду.

Інтерв’ю учасників матчу для сайту УЄФА, в матеріалі Новини.LIVE.

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"50% шансів пройти далі. Нас чекає ще одна добре збалансована гра. Єдине, що я шкодую, що не забив другий гол", – каже Піолі.

Фікайо Томорі, захисник “Мілана” заявив, що задоволений результатом, але добре розуміє, що робота ще не завершена.

"Ми повинні бути готові до наступного матчу. Вийти на поле з цими вболівальниками — це особливі емоції. Вони додають нам впевненості та дай нам емоції, які дозволять нам вийти на поле з енергією та викластися на повну", – вважає гравець.

Осімхен міг дати більше

А от тренер "Наполі" Лучано Спаллетті сказав, що потрібно працювати над тим, що сталося в грі.

"У нас було правильне ставлення в цілому. Іноді все йде добре. іноді ні. Ельмас наполегливо працював у захисті, ускладнюючи життя Мілану. Тож, звичайно, Осімхен міг мати більше шансів, ніж той, хто менше звик грати на цій позиції, але Елмас був важливим", – наводить слова Спаллеті сайт УЄФА.

Джованні Ді Лоренцо, капітан "Наполі" вважає, що без справжнього дев’ятого номера було нелегко, хоча неаполітанці створили багато моментів з Ельмасом.

"Ми впевнені у матчі-відповіді. Меньян — чудовий воротар – він врятував багато моментів. Але ми мали правильне ставлення", – впевнений Ді Лоренцо.

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