ММА зміцнює риси характеру, які потрібні військовослужбовцям – чемпіон України поділився секретом

Микита Гончаренко став чемпіоном у вазі до 120 кг. Фото: Федерація ММА України

Чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих, який пройшов в Полтаві прийняв понад 100 учасників зі всіх регіонів країни. Від збірної Одеської області виступало 8 спортсменів, а Микита Гончаренко виборов "золото".

Секрет успіху чемпіона в матеріалі спортивного кореспондента Новини.LIVE.

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Конкуренція на Чемпіонаті була дуже високою, були як новачки, так й дуже титуловані спортсмени. Але одеська команда, половину складу якої склали військовослужбовці – курсанти ІВМС НУ "ОМА", зуміла продемонструвати доволі високі результати.

Найбільша категорія за складом була у вазі 61,2 кг серед молоді, де Архіп Кириченко програв в одній восьмій, але показав характер. Денис Шеріпітко у вазі 77,1 кг в 1/4 поступився досвідченому грепплеру, а Микола Кучерявий у вазі 83,9 кг теж у чвертьфіналі програв чинному чемпіону світу з ММА, Олег Міхов також поступився на цій стадії спортсмену з Полтави.

Бронзові медалі завоювали спортсмени СК "OdesaMMAteam" під керівництвом Руслана Гасанова: серед молоді у 56,7 кг Єльмір Нуруєв, у 65,8 кг Азгар Авдоян, а серед дорослих в 65,8 кг Ольга Волкова.

Микита Гончаренко навчається в ІВМС

Фото: Федерація ММА України

А чемпіоном України серед молоді у важкій вазі до 120,2 кг став представник СК "ОКАМІ" Нікіта Гончаренко, під керівництвом тренера Андрія Соломанчука.

"Організація турніру була на найвищому рівні, нагороду вдалося взяти в першу чергу завдяки постійним тренуванням, а також атмосфері постійної підтримки та обміну досвідом в команді. Найважчий поєдинок був всередині себе, але завдяки правильній мотивації, дистанційній підтримці побратимів з усіх ВМСил та родичів вдалося перемогти. Але головний внесок та закладання впевненості зробили хлопці, які буди там зі мною та наш тренер", – признався чемпіон.

Також спортсмен відзначив умови, які створені на базі його вищого навчально-військового закладу Інституту Військово-морських Сил Національного Університету "Одеська морська академія".

"Завдяки підтримці цього виду спорту зі сторони Начальника Інституту ВМС Максима Кіріакіді, нам дали змогу гарно підготуватися, як до обласних, так і до Всеукраїнських змагань, підготовка була важка, але цікава, головне в підготовці була дисциплінованість та постійне відвідування тренувань, як ранкових, так і вечірніх. Командою ми зуміли гідно виступити на турнірах та не отримати заборгованостей з навчання, тому я вважаю що всі ми впоралися на впевнену п‘ятірку.

Гончаренко: "Головне у підготовці налаштованість" Фото: Федерація ММА України​

Найбільший внесок в мою перемогу вклав наш курсовий офіцер за сумісництвом наш тренер Андрій Соломанчук. Він налаштовував, тренував, слідкував за навчанням, грамотно підсилював певні аспекти, які згодом і допомогли мені здобути перемогу. Також хотів подякувати всіх хто підтримував нашу команду: побратими, друзі, родичі, командири були зайняті вони всі змогли знайти час на перегляд та підтримку словом в цей важливий для нас час. І звісно хотів би віддячити усіх наших воїнів, які захищаючи Україну, дали нам змогу тренуватися і виступати на змаганнях в цей складний для країни час", – повідомив Нікіта Гончаренко

Микита займається спортом чималу частину свого життя, під час навчання почав займатися бразильським джиу-джитсу, де за певний проміжок часу зміг перемогти на змаганнях різних ліг і отримати 2 перших місця і 2 срібла, ММА почав займатися після того, як Андрій Соломанчук став курсовим офіцером, саме він навчив хлопця любити цей вид спорту.

Спортсмен вдячний тренеру, друзям та батькам

Фото: Федерація ММА України

"На найближче майбутнє у планах підготовка до чемпіонату Європи з ММА, в цілому хотілося розвивати цей вид спорту в інституті та ВМС загалом, тому що цей спорт надає змогу зміцнити саме ті риси характеру, які потрібні військовослужбовцям", – вважає боєць.

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