ММА укрепляет черты характера, которые нужны военнослужащим – чемпион Украины поделился секретом

Никита Гончаренко стал чемпионом в весе до 120 кг. Фото: Федерация ММА Украины

Чемпионат Украины по смешанным единоборствам ММА среди молодежи и взрослых, который прошел в Полтаве, принял более 100 участников из всех регионов страны. От сборной Одесской области выступало 8 спортсменов, а Никита Гончаренко завоевал "золото".

Секрет успеха чемпиона в материале спортивного корреспондента Новини.LIVE.

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Конкуренция на Чемпионате была очень высока, были как новички, так и очень титулованные спортсмены. Но одесская команда, половину состава которой составили военнослужащие — курсанты ИВМС НУ "ОМА", сумела продемонстрировать достаточно высокие результаты.

Самая большая категория по составу была в весе 61,2 кг среди молодежи, где Архип Кириченко проиграл в одной восьмой, но показал характер. Денис Шерипитко в весе 77,1 кг в 1/4 уступил опытному греплеру, а Николай Кучерявый в весе 83,9 кг тоже в четвертьфинале проиграл действующему чемпиону мира по ММА, Олег Михов также уступил на этой стадии спортсмену из Полтавы.

Бронзовые медали завоевали спортсмены СК "OdesaMMAteam" под руководством Руслана Гасанова: среди молодежи в 56,7 кг Ельмир Нуруев, в 65,8 кг Азгар Авдоян, а среди взрослых в 65,8 кг Ольга Волкова.

Никита Гончаренко учится в ИВМС.

Фото: Федерация ММА Украины

А чемпионом Украины среди молодежи в тяжелом весе до 120,2 кг стал представитель СК "ОКАМИ" Никита Гончаренко, под руководством тренера Андрея Соломанчука.

"Организация турнира была на самом высоком уровне, награду удалось взять в первую очередь благодаря постоянным тренировкам, а также атмосфере постоянной поддержки и обмена опытом в команде. Но главный вклад и закладывание уверенности внесли ребята, которые были там со мной и наш тренер", — признался чемпион.

Также спортсмен отметил условия, созданные на базе его высшего учебно-военного заведения Института Военно-морских Сил Национального Университета "Одесская морская академия".

"Благодаря поддержке этого вида спорта со стороны Начальника Института ВМС Максима Кириакиди, нам дали возможность хорошо подготовиться, как к областным, так и Всеукраинским соревнованиям, подготовка была тяжелая, но интересная, главное в подготовке была дисциплинированность и постоянное посещение тренировок, как утренних Командой мы сумели достойно выступить на турнирах и не получить задолженностей по обучению, поэтому я считаю, что все мы справились на уверенную пятерку.

Гончаренко: "Главное в подготовке настроенность". Фото: Федерация ММА Украины

Наибольший вклад в мою победу внес наш курсовой офицер по совместительству наш тренер Андрей Соломанчук. Он настраивал, тренировал, следил за учебой, грамотно усиливал определенные аспекты, которые впоследствии помогли мне одержать победу. Также хотел поблагодарить всех, кто поддерживал нашу команду: побратимы, друзья, родственники. Командиры были заняты, они все смогли найти время на просмотр и поддержку словом в это важное для нас время. И, конечно, хотел бы отблагодарить всех наших воинов, которые защищая Украину, дали нам возможность тренироваться и выступать на соревнованиях в это сложное для страны время", — сообщил Никита Гончаренко.

Никита занимается спортом немалую часть своей жизни, во время учебы начал заниматься бразильским джиу-джитсу, где за определенный промежуток времени смог победить на соревнованиях разных лиг и получить 2 первых места и 2 серебра, ММА начал заниматься после того, как Андрей Соломанчук стал курсовым офицером, именно он научил парня любить этот вид спорта.

Спортсмен благодарен тренеру, друзьям и родителям.

Фото: Федерация ММА Украины

"На ближайшее будущее в планах подготовка к чемпионату Европы по ММА, в целом хотелось развивать этот вид спорта в институте и ВМС в целом, потому что этот спорт позволяет укрепить именно те черты характера, которые нужны военнослужащим", — считает боец.

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