Пиоли сожалеет, что не забили второй мяч – как тренер оценивает шансы Милана

Тренер "Россонери" ждет еще одну сбалансированную игру. Фото: Google.com

После упорного матча четвертьфинала Лиги чемпионов "Милан" - "Наполи" тренеры и игроки поделились мнениями. Большинство говорит, что главная интрига впереди.

Интервью участников матча для сайта УЕФА в материале Новини.LIVE.

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"50% шансов пройти дальше. Нас ждет еще одна хорошо сбалансированная игра. Единственное, что я сожалею, что не забил второй гол", – говорит Пиоли.

🗣 The boss, Sandro and @fikayotomori_ reflect on 1-0 win over Napoli



🗣 Le parole del Mister, di Tonali e Tomori dopo #MilanNapoli #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/xcgKciN6ha — AC Milan (@acmilan) 12 апреля 2023

Фикайо Томори, защитник Милана заявил, что доволен результатом, но хорошо понимает, что работа еще не завершена.

"Мы должны быть готовы к следующему матчу. Выйти на поле с этими болельщиками - это особые эмоции. Они придают нам уверенности и дай нам эмоции, которые позволят нам выйти на поле с энергией и выложиться по полной", — считает игрок.

Осимхен мог дать больше

А вот тренер "Наполи" Лучано Спаллетти сказал, что нужно работать над происшедшим в игре.

"У нас было правильное отношение в целом. Иногда все идет хорошо. иногда нет. Эльмас упорно работал в защите, усложняя жизнь Милану. Так что, конечно, Осимхен мог иметь больше шансов, чем тот, кто меньше привык играть на этой позиции, но Элмас был важным", – приводит слова Спаллети сайт УЕФА.

Джованни Ди Лоренцо, капитан "Наполи", считает, что без настоящего девятого номера было нелегко, хотя неаполитанцы создали много моментов с Эльмасом.

"Мы уверены в ответном матче. Меньян — отличный вратарь – он спас много моментов. Но мы имели правильное отношение", – уверен Ди Лоренцо.

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