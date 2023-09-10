Пішла епоха: не стало видатного українського тренера з біатлону Василя Карленко

Василь Карленко. Фото: Федерація біатлону України

Відомий український біатлонний тренер Василь Карленко пішов з життя на 73-му році. Тривалий час він боровся з онкологічним захворюванням.

Про це повідомили у Федерації біатлону України, передають Новини.LIVE

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Протягом багатьох років Карленко входив до тренерського штабу збірної України з біатлону, також був віцепрезидентом Федерації біатлону України.

"Після тяжкої нетривалої хвороби відійшов у вічність видатний спортивний діяч, заслужений тренер України з біатлону, професор Національного університету фізичного виховання і спорту, перший президент ФЛСУ часів незалежної України Василь Павлович Карленко.

Василь Павлович очолив Федерацію в 1992-1998 роках, його вклад у становлення й роботу нашої ФЛСУ складно переоцінити. Саме він стояв біля витоків формування демократичних принципів роботи організації, які не втратили своєї актуальності.

Як педагог, тренер і наставник, він виховав цілу плеяду діючих спортсменів, тренерів, спортивних менеджерів і управлінців. До сьогодні він є прикладом успішного керівника в державному секторі України й мудрого викладача для молодшого покоління", – написали у фейсбуці на сторінці Федерації зимових видів спорту.

Карленко розвивав лижні гонки

Крім біатлону, Карленко також активно долучився до розвитку лижних гонок в Україні. Він був першим президентом Федерації лижного спорту України часів незалежності, і очолював організацію в 1992 – 1998 роках.

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