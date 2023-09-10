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Ушла эпоха: не стало выдающегося украинского тренера по биатлону Василия Карленко

10 сентября 2023 15:38
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ушла эпоха: не стало выдающегося украинского тренера по биатлону Василия Карленко
Василий Карленко. Фото: Федерация биатлона Украины
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Известный украинский биатлонный тренер Василий Карленко ушел из жизни на 73-м году. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщили в Федерации биатлона Украины, передают Новини.LIVE

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В течение многих лет Карленко входил в тренерский штаб сборной Украины по биатлону, также был вице-президентом Федерации биатлона Украины.

После тяжелой непродолжительной болезни отошел в вечность выдающийся спортивный деятель, заслуженный тренер Украины по биатлону, профессор Национального университета физического воспитания и спорта, первый президент ФЛСУ времен независимой Украины Василий Павлович Карленко.

Василий Павлович возглавил Федерацию в 1992-1998 годах, его вклад в становление и работу ФЛСУ сложно переоценить. Именно он стоял у истоков формирования демократических принципов работы организации, не потерявших своей актуальности.

Как педагог, тренер и наставник он воспитал целую плеяду действующих спортсменов, тренеров, спортивных менеджеров и управленцев. До сегодняшнего дня он является примером успешного руководителя в государственном секторе Украины и мудрого преподавателя для младшего поколения", — написали в фейсбуке на странице Федерации зимних видов спорта.

Карленко развивал лыжные гонки

Кроме биатлона Карленко также активно приобщился к развитию лыжных гонок в Украине. Он был первым президентом Федерации лыжного спорта Украины времен независимости и возглавлял организацию в 1992 – 1998 годах.

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