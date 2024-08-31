Легіонер втік із Чорноморця через повітряні тривоги

Після кількох тривог із Чорноморця втік легіонер
Завершилася історія з переходом колишнього гравця англійського футбольного клубу до одеського "Чорноморця". Футболіст втік з України.
Про цей інцидент повідомив Телеграм-канал ТаТоТаке.
В Одесі не буде бразильського легіонера
За інформацією джерела, "Чорноморець" не зможе підписати контракт із бразильцем Фернандо Маседо, який був у структурі "Шефілд Юнайтед".
Футболіст приїхав до Одеси для підписання контракту, але відмовився підписувати його.
Джерела повідомили, що бразилець вирішив відмовитися від контракту після кількох повітряних тривог в Одесі через російські атаки.
На цю мить після чотирьох турів "Чорноморець" посідає 14-те місце у турнірній таблиці, маючи в активі лише три очки за перемогу над "Колосом" із Ковалівки.
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