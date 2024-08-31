Легіонер втік із Чорноморця через повітряні тривоги

Фернандо Маседо. Фото: x.com/j_castelobranco

Завершилася історія з переходом колишнього гравця англійського футбольного клубу до одеського "Чорноморця". Футболіст втік з України.

Про цей інцидент повідомив Телеграм-канал ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, "Чорноморець" не зможе підписати контракт із бразильцем Фернандо Маседо, який був у структурі "Шефілд Юнайтед".

Футболіст приїхав до Одеси для підписання контракту, але відмовився підписувати його.

Джерела повідомили, що бразилець вирішив відмовитися від контракту після кількох повітряних тривог в Одесі через російські атаки.

На цю мить після чотирьох турів "Чорноморець" посідає 14-те місце у турнірній таблиці, маючи в активі лише три очки за перемогу над "Колосом" із Ковалівки.

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