Легионер сбежал из Черноморца из-за воздушных тревог

Фернандо Маседо. Фото: x.com/j_castelobranco

Завершилась история с переходом бывшего игрока английского футбольного клуба в одесский "Черноморец". Футболист сбежал из Украины.

Об этом инциденте сообщил Телеграм-канал ТаТоТаке.

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По информации источника, "Черноморец" не сможет подписать контракт с бразильцем Фернандо Маседо, который был в структуре "Шеффилд Юнайтед".

Футболист приехал в Одессу для подписания контракта, но отказался его подписывать.

Источники сообщили, что бразилец решил отказаться от контракта после нескольких воздушных тревог в Одессе из-за российских атак.

На текущий момент после четырех туров "Черноморец" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе всего три очка за победу над "Колосом" из Коваливки.

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