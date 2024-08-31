Легионер сбежал из Черноморца из-за воздушных тревог

После нескольких тревог из Черноморца сбежал легионер
Завершилась история с переходом бывшего игрока английского футбольного клуба в одесский "Черноморец". Футболист сбежал из Украины.
Об этом инциденте сообщил Телеграм-канал ТаТоТаке.
В Одессе не будет бразильского легионера
По информации источника, "Черноморец" не сможет подписать контракт с бразильцем Фернандо Маседо, который был в структуре "Шеффилд Юнайтед".
Футболист приехал в Одессу для подписания контракта, но отказался его подписывать.
Источники сообщили, что бразилец решил отказаться от контракта после нескольких воздушных тревог в Одессе из-за российских атак.
На текущий момент после четырех туров "Черноморец" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе всего три очка за победу над "Колосом" из Коваливки.
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