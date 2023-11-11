Після важкої травми повернувся на поле один із лідерів Полісся

Олександр Назаренко. Фото: скріншот

Український вінгер житомирського "Полісся" Олександр Назаренко відновився після травми. Він майже на два місяці залишався без футболу.

Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.

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Повернення Назаренка після травми

За інформацією клубу, 23-річний гравець 10 листопада провів своє перше тренування.

Футболіст зазнав травми 27 вересня в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти "Дніпра-1". Вінгер пішов в необачний підкат, в результаті якого його ліва нога зачепилась за загон, а права від втрати балансу неприродньо вигнулась.

За попередніми прогнозами лікарів, Назаренку давали на відновлення не менше двох місяців. Але, як бачимо, гравець повернувся до тренувань швидше запланованого.

"Я насамперед дуже щасливий повернутись на футбольне поле, вийти, трошки пробігтись, бо більше місяця я працював в залі, в басейні, проходив процес реабілітації, процедури.

А зараз вже нарешті перший день, коли я можу вийти на поле трохи пробігтись і відчути газон, відчути поле. Почуваюсь зараз вже набагато краще, ніж було до того.

Я відновлювався під наглядом наших лікарів, займався в тренажерному залі, виконував спеціальні процедури. Прогнозувати щось зараз я не хочу, бо не знаю, як себе поведе нога. Але я дуже хочу якомога скоріше повернутись на футбольне поле і допомагати команді. Сподіваюсь, що це буде скоро", — сказав Назаренко після тренування.

Назаренко влітку перейшов у "Полісся" із "Дніпра-1". За житомирян гравець провів сім матчів, у яких забив один гол та зробив асист.

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