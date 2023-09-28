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Виліт "Дніпро-1" з Кубка України, "Чорноморець" переміг "Кривбас" на останніх секундах

28 вересня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Виліт "Дніпро-1" з Кубка України, "Чорноморець" переміг "Кривбас" на останніх секундах
Радість "Чорноморця". Фото: ФК "Чорноморець"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Стадія ⅛ фіналу Кубка України подарувала кілька сенсацій та драматичних розв’язок. "Дніпро-1" та "Динамо" несподівано рано залишають розіграш, "Минай" теж вилетів від клубу з нижчого дивізіону, "Чорноморець" врятував гру з "Кривбасом" та навіть вирішив все до овертайму, а "Ворскла" розтрощила "Металіст 1925" на виїзді.

Подробиці стадії ⅛ фіналу Кубка України у матеріалі Новини.LIVE.

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Все найцікавіше у грі "Дніпра-1" проти "Полісся" було в кінці матчу. Відкрили рахунок фаворити на 78 хвилині. Адамюк головою замкнув передачу з ближньої стійки на дальню від Сватка після того, як той сам не зміг із першої спроби завершити навіс кутового з лівого краю від Піхальонка. 

Але в Полісся на це знайшлась відповідь у вигляді голу Кушніренка на першій компенсованій хвилині, якому вдалось завершити одну з численних подач його команди до чужого штрафного та перевести зустріч до овертаймів.

А в овертаймі дуже не пощастило Олександру Назаренко, який невдало виконав підкат проти Танчика на лівому фланзі оборони. Гравець Дніпра-1 точно вилетів на чималий термін.

У серії пенальті воротар “Полісся” Бойко впорався з ударом у лівий кут від Гуцуляка, після чого більше ніхто не схибив. Далі йде андердог цієї пари.

Дада знову дарує свято Одесі

Гра в Одесі була схожа на трилер Альфреда Хічкока. Спочатку гості повністю перегравали господарів й заслуженно першими вийшли вперед. Олег Кожушко втік від Луки Гучека і віддав на порожні ворота Кліму Приходько.

Після цього Григорчук замінив Гучека на Володимира Салюк. А в другому таймі тренер одеситів випустив Дада та Бадібанга та це спрацювало. Особливо були помітні Дада та Вакула.

Саме вони й створили гол у відповідь. Влад віддав  пас на бразильця, той увійшов у штрафний майданчик, обіграв двох захисників і пробив в дальній кут. Рикошет зіграв на користь одеситів — 1:1. 

Кульмінація матчу наступила на 94-й хвилині. Максим Брагару зробив навісну передачу зі штрафного, Олександр Васильєв головою без супротиву пробив в площину воріт криворіжців. Вже в доданий арбітром час перемогу морякам приніс Йон Шпорн — словенець  вдруге забиває вирішальний мʼяч в цьогорічному сезоні.

Суми побачать чвертьфінал

Сумська "Вікторія" з Першої ліги мінімально подолала представника Прем'єр-ліги "Минай" й пробилася до першого у своїй історії чвертьфіналу Кубка України.

Гості вийшли на гру досить експериментальним складом. Склад господарів був близьким до оптимального. У першому таймі команди не зуміли відзначитися, а от вже на самому початку другого тайму було забито вирішальний гол. Центральний захисник сумчан Сасовський чудово замкнув подачу з кутового. 

"Ворскла" трощить "Металіст 1925"

Полтавська "Ворскла" у гостях впевнено обіграла харківський "Металіст 1925" з рахунком 3:0. Рахунок у матчі було відкрито на 15 хвилині. Харків'яни невдало розіграли стандарт від своїх воріт, після чого було швидке перехоплення і пас на забігання Ібрагіма Кане, який прийняв м'яч і потужно пробив у ближній кут воріт.

Потім наприкінці першого тайму Олександр Скляр вивів на рандеву Руслана Степанюка, а той у дотик пробив повз воротаря і зробив рахунок 2:0 на користь команди Віктора Скрипника. Остаточну крапку в матчі поставив Іван Нестеренко, який отримав м'яч у штрафному майданчику та спокійно розстріляв ворота після непоганої контратаки полтавців.

Таким чином, "Ворскла" стала ще одним чвертьфіналістом турніру, а ім'я останнього учасника цієї стадії турніру ми дізнаємося 12 жовтня, коли пройде матч між "Маріуполем" та луганською "Зорею".

Нагадаємо, "Шахтар" може змінити тренера: хто прийде замість Ван Леувена. 

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