Вылет "Днепр-1" из Кубка Украины, "Черноморец" победил "Кривбасс" на последних секундах

Радость "Черноморца". Фото: ФК "Черноморец"

Стадия ⅛ финала Кубка Украины подарила несколько сенсаций и драматических решений. "Днепр-1" и "Динамо" неожиданно рано покидают розыгрыш, "Минай" тоже вылетел от клуба из низшего дивизиона, "Черноморец" спас игру с "Кривбассом" и даже решил все в овертайм, а "Ворскла" сокрушила "Металлист 1925" на выезде.

Подробности стадии ⅛ финала Кубка Украины в материале Новини.LIVE.

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Все самое интересное в игре "Днепра-1" против "Полесья" было в конце матча. Открыли счет фавориты на 78-й минуте. Адамюк головой запер передачу с ближней стойки на дальнюю от Сватка после того, как тот сам не смог с первой попытки завершить навес углового с левого края от Пихаленко.

Но у Полесья на это нашёлся ответ в виде гола Кушниренко на первой компенсированной минуте, которому удалось завершить одну из многочисленных подач его команды в чужую штрафную и перевести встречу в овертаймы.

А в овертайме очень не повезло Александру Назаренко, неудачно выполнившему подкат против Танчика на левом фланге обороны. Игрок Днепра-1 точно вылетел на немалый срок.

В серии пенальти вратарь "Полесья" Бойко справился с ударом в левый угол от Гуцуляка, после чего больше никто не промахнулся. Далее следует андердог этой пары.

Дада снова дарит праздник Одессе

Игра в Одессе походила на триллер Альфреда Хичкока. Сначала гости полностью переигрывали хозяев и заслуженно первыми вышли вперед. Олег Кожушко скрылся от Луки Гучека и отдал на пустые ворота Климу Приходько.

После этого Григорчук заменил Гучека Владимиром Салюком. А во втором тайме тренер одесситов выпустил Дада и Бадибанга, и это сработало. Особенно заметны были Дада и Вакула.

Именно они и создали ответный гол. Влад отдал пас на бразильца, тот вошел в штрафную, обыграл двух защитников и пробил в дальний угол. Рикошет сыграл в пользу одесситов — 1:1.

Кульминация матча наступила на 94-й минуте. Максим Брагару сделал навесную передачу со штрафного, Александр Васильев головой без сопротивления пробил в створ ворот криворожцев. Уже в добавленное арбитром время победу морякам принес Йон Шпорн — словенец второй раз забивает решающий мяч в нынешнем сезоне.

Сумы увидят четвертьфинал

Сумская "Виктория" из Первой лиги минимально преодолела представителя Премьер-лиги "Минай" и пробилась в первый в своей истории четвертьфинал Кубка Украины.

Гости вышли на игру достаточно экспериментальным составом. Состав хозяев был близок к оптимальному. В первом тайме команды не сумели отличиться, а вот уже в самом начале второго тайма был забит решающий гол. Центральный защитник сумчан Сасовский отлично замкнул подачу с углового.

"Ворскла" крушит "Металлист 1925"

Полтавская "Ворскла" в гостях уверенно обыграла харьковский "Металлист 1925" со счетом 3:0. Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Харьковчане неудачно разыграли стандарт от своих ворот, после чего последовал быстрый перехват и пас на забег Ибрагима Кане, который принял мяч и мощно пробил в ближний угол ворот.

Затем в конце первого тайма Александр Скляр вывел на рандеву Руслана Степанюка, а тот в касание пробил мимо вратаря и сделал счет 2:0 в пользу команды Виктора Скрипника. Окончательную точку в матче поставил Иван Нестеренко, получивший мяч в штрафной и спокойно расстрелявший ворота после неплохой контратаки полтавчан.

Таким образом, "Ворскла" стала еще одним четвертьфиналистом турнира, а имя последнего участника этой стадии турнира мы узнаем 12 октября, когда пройдет матч между "Мариуполем" и луганской "Зарей".

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