После тяжелой травмы вернулся на поле один из лидеров Полесья

Александр Назаренко. Фото: скриншот

Украинский вингер житомирского "Полесья" Александр Назаренко возобновился после травмы. Он почти на два месяца оставался без футбола.

Об этом сообщила пресс-служба житомирского клуба.

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Возвращение Назаренко после травмы

По информации клуба, 23-летний игрок 10 ноября провел свою первую тренировку.

Футболист получил травму 27 сентября в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Днепра-1". Вингер пошел в опрометчивый подкат, в результате которого его левая нога зацепилась за газон, а правая от потери баланса неестественно выгнулась.

По предварительным прогнозам врачей, Назаренко давали на восстановление не менее двух месяцев. Но, как видим, игрок вернулся к тренировкам быстрее запланированного.

"Я прежде всего очень счастлив вернуться на футбольное поле, выйти, немного пробежаться, потому что больше месяца я работал в зале, в бассейне, проходил процесс реабилитации, процедуры".

А теперь уже первый день, когда я могу выйти на поле, немного пробежаться и почувствовать газон, почувствовать поле. Чувствую себя сейчас уже гораздо лучше, чем было раньше.

Я восстанавливался под наблюдением наших врачей, занимался в тренажерном зале, выполнял специальные процедуры. Прогнозировать что-то сейчас я не хочу, потому что не знаю, как себя поведет нога. Но я очень хочу как можно скорее вернуться на футбольное поле и помогать команде. Надеюсь, что это будет скоро", — сказал Назаренко после тренировки.

Назаренко летом перешел в "Полесье" из "Днепра-1". За житомирян игрок провел семь матчей, в которых забил один гол и совершил ассист.

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