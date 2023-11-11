После тяжелой травмы вернулся на поле один из лидеров Полесья
Украинский вингер житомирского "Полесья" Александр Назаренко возобновился после травмы. Он почти на два месяца оставался без футбола.
Об этом сообщила пресс-служба житомирского клуба.
Возвращение Назаренко после травмы
По информации клуба, 23-летний игрок 10 ноября провел свою первую тренировку.
Футболист получил травму 27 сентября в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Днепра-1". Вингер пошел в опрометчивый подкат, в результате которого его левая нога зацепилась за газон, а правая от потери баланса неестественно выгнулась.
По предварительным прогнозам врачей, Назаренко давали на восстановление не менее двух месяцев. Но, как видим, игрок вернулся к тренировкам быстрее запланированного.
"Я прежде всего очень счастлив вернуться на футбольное поле, выйти, немного пробежаться, потому что больше месяца я работал в зале, в бассейне, проходил процесс реабилитации, процедуры".
А теперь уже первый день, когда я могу выйти на поле, немного пробежаться и почувствовать газон, почувствовать поле. Чувствую себя сейчас уже гораздо лучше, чем было раньше.
Я восстанавливался под наблюдением наших врачей, занимался в тренажерном зале, выполнял специальные процедуры. Прогнозировать что-то сейчас я не хочу, потому что не знаю, как себя поведет нога. Но я очень хочу как можно скорее вернуться на футбольное поле и помогать команде. Надеюсь, что это будет скоро", — сказал Назаренко после тренировки.
Назаренко летом перешел в "Полесье" из "Днепра-1". За житомирян игрок провел семь матчей, в которых забил один гол и совершил ассист.
Напомним, Попов перейдет из "Динамо" в один из итальянских клубов.
"Жирона" продаст Цыганкова и вернет Ромеу
Бывшая подруга Неймара скончалась после косметической операции.
Роналду собрался вернуться в Европу в следующем году.
Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском.
Читайте Новини.LIVE!