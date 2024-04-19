Півзахисник Шахтаря порвав "хрести"

Майкон у складі "Шахтаря" ще до повномасштабної війни. Фото: "Шахтар" Донецьк

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Майкон отримав тяжку травму. Футболіст може пропустити період від 6 до 10 місяців.

26-річний футболіст травмувався у матчі "Корінтіанса", де він виступає в оренді, проти "Жуентуде" (0:2), повідомила пресслужба бразильського клубу.

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Майкон більше не зіграє цього сезону

За інформацією "Корінтіанса", у Майкона обстеження показало розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна.

Найближчим часом на коліні футболіста проведуть операцію та розпочнеться процес відновлення.

Про терміни відновлення не повідомили, але це зазвичай від 6 до 10 місяців. Тому травма не дозволить футболістові повернутися у поточному сезоні.

Також Майкон має мало шансів зіграти за "Корінтіанс" до закінчення терміну оренди, який завершиться 31 грудня поточного року.

У 2019 році Майкон вже рвав хрестоподібні зв'язки і вибув на тривалий термін.

У поточному сезоні Майкон провів 13 матчів, забив два м'ячі і зробив два асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює бразильця у 5 млн євро.

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