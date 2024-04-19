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Полузащитник Шахтера порвал "кресты"

19 апреля 2024 13:28
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Агабекян Карен
редактор
Полузащитник Шахтера порвал "кресты"
Майкон в составе "Шахтера" еще до полномасштабной войны. Фото: "Шахтер" Донецк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Майкон получил тяжелую травму. Футболист может пропустить период от 6 до 10 месяцев.

26-летний футболист травмировался в матче "Коринтианса", где он выступает в аренде, против "Жуентуде" (0:2), сообщила пресс-служба бразильского клуба.

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Майкон на тренировке "Коринтианса". Фото: "Коринтианс"

Майкон больше не сыграет в текущем сезоне

По инфомрации "Коринтианса", у Майкона обследование показало разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В ближайшее время на колене футболиста проведут операцию и начнется процесс восстановления.

О сроках восстановления не сообщили, но обычно это от 6 до 10 месяцев. Поэтому травма не позволит футболисту вернуться в текущем сезоне.

Также у Майкона мало шансов сыграть за "Коринтианс" до окончания срока аренды, который завершится 31 декабря текущего года.

В 2019 году у Майкон уже рвал крестообразные связки и выбыл на длительный срок.

В текущем сезоне Майкон провел 13 матчей, забил два мяча и сделал два ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает бразильца в 5 млн евро.

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футбол
Бразилия
ФК Шахтер
травма

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