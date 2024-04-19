Полузащитник Шахтера порвал "кресты"

Майкон в составе "Шахтера" еще до полномасштабной войны. Фото: "Шахтер" Донецк

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Майкон получил тяжелую травму. Футболист может пропустить период от 6 до 10 месяцев.

26-летний футболист травмировался в матче "Коринтианса", где он выступает в аренде, против "Жуентуде" (0:2), сообщила пресс-служба бразильского клуба.

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Майкон больше не сыграет в текущем сезоне

По инфомрации "Коринтианса", у Майкона обследование показало разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В ближайшее время на колене футболиста проведут операцию и начнется процесс восстановления.

О сроках восстановления не сообщили, но обычно это от 6 до 10 месяцев. Поэтому травма не позволит футболисту вернуться в текущем сезоне.

Также у Майкона мало шансов сыграть за "Коринтианс" до окончания срока аренды, который завершится 31 декабря текущего года.

В 2019 году у Майкон уже рвал крестообразные связки и выбыл на длительный срок.

В текущем сезоне Майкон провел 13 матчей, забил два мяча и сделал два ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает бразильца в 5 млн евро.

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