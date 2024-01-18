Півзахисник Шахтаря зацікавив клуб із Португалії

Олексій Кащук святкує гол. Фото: instagram.com/aleksey_kashchuk/

Універсальний півзахисник донецького "Шахтаря" Олексій Кащук може наслідувати приклад Анатолія Трубіна і продовжити кар'єру в чемпіонаті Португалії. У послугах молодого футболіста зацікавлений місцевий "Фамалікан".

"Гірники" можуть заробити на цьому трансфері понад два мільйони євро, повідомляє "ТаТоТаке".

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Олексій Кащук опинився у центрі уваги клубів із трьох зарубіжних чемпіонатів. У послугах 23-річного футболіста, який може зіграти у центрі поля та на обох флангах, зацікавлені представники Греції, Португалії та Хорватії.

Олексій Кащук у матчі за "Шахтар". Фото: instagram.com/aleksey_kashchuk/

Куди може перейти Кащук

Кілька днів тому стало цікаво, що півзахисник "Шахтаря" зацікавлений хорватський "Хайдук" зі Спліту та грецький ПАОК. Тепер до цих команд додався і португальський "Фамалікан".

"Гірники" можуть продати футболіста, якщо отримають пропозицію у розмірі двох мільйонів євро або більше. Окрім "Шахтаря", Олексій Кащук грав на правах оренди за азербайджанський "Сабах".

Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи-2023 продовжує відновлюватися від травми, яку він отримав у матчі Ліги чемпіонів із "Порту". На рахунку Олексія Кащука у сезоні 2023/2024 12 матчів за "гірників" у всіх турнірах. Хавбек забив чотири голи та зробив одну результативну передачу.

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