Півзахисник Шахтаря зацікавив клуб із Португалії
Універсальний півзахисник донецького "Шахтаря" Олексій Кащук може наслідувати приклад Анатолія Трубіна і продовжити кар'єру в чемпіонаті Португалії. У послугах молодого футболіста зацікавлений місцевий "Фамалікан".
"Гірники" можуть заробити на цьому трансфері понад два мільйони євро, повідомляє "ТаТоТаке".
Олексій Кащук опинився у центрі уваги клубів із трьох зарубіжних чемпіонатів. У послугах 23-річного футболіста, який може зіграти у центрі поля та на обох флангах, зацікавлені представники Греції, Португалії та Хорватії.
Куди може перейти Кащук
Кілька днів тому стало цікаво, що півзахисник "Шахтаря" зацікавлений хорватський "Хайдук" зі Спліту та грецький ПАОК. Тепер до цих команд додався і португальський "Фамалікан".
"Гірники" можуть продати футболіста, якщо отримають пропозицію у розмірі двох мільйонів євро або більше. Окрім "Шахтаря", Олексій Кащук грав на правах оренди за азербайджанський "Сабах".
Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи-2023 продовжує відновлюватися від травми, яку він отримав у матчі Ліги чемпіонів із "Порту". На рахунку Олексія Кащука у сезоні 2023/2024 12 матчів за "гірників" у всіх турнірах. Хавбек забив чотири голи та зробив одну результативну передачу.
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