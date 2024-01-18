Полузащитник Шахтера заинтересовал клуб из Португалии

Алексей Кащук празднует гол. Фото: instagram.com/aleksey_kashchuk/

Универсальный полузащитник донецкого "Шахтера" Алексей Кащук может последовать примеру Анатолия Трубина и продолжить карьеру в чемпионате Португалии. В услугах молодого футболиста заинтересован местный "Фамаликан".

"Горняки" могут заработать на этом трансфере больше двух миллионов евро, сообщает "ТаТоТаке".

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Алексей Кащук оказался в центре внимания клубов из трех зарубежных чемпионатов. В услугах 23-летнего футболиста, который может сыграть в центре поля и на обоих флангах, заинтересованы представители Греции, Португалии и Хорватии.

Алексей Кащук в матча за "Шахтер". Фото: instagram.com/aleksey_kashchuk/

Куда может перейти Кащук

Несколько дней назад стало интересно о том, что полузащитник "Шахтера" заинтересован хорватский "Хайдук" из Сплита и греческий ПАОК. Теперь к этим командам добавился и португальский "Фамаликан".

"Горняки" могут продать футболиста, если получат предложение в размере двух миллионов евро или больше. Помимо "Шахтера", Алексей Кащук играл на правах аренды за азербайджанский "Сабах".

Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы-2023 продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил в матче Лиги чемпионов с "Порту". На счету Алексея Кащука в сезоне 2023/2024 12 матчей за "горняков" во всех турнирах. Хавбек забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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