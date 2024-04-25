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Почеттіно не зможе розраховувати на лідера Челсі до кінця сезону

25 квітня 2024 16:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Почеттіно не зможе розраховувати на лідера Челсі до кінця сезону
Футболісти "Челсі" святкують перемогу. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Челсі" втратив через травму одного зі своїх провідних гравців. Енцо Фернандес відновлюватиметься декілька місяців і не вийде на поле цього сезону.

Аргентинському півзахиснику довелося погодитись на операцію, повідомляє Daily Mail.

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Енцо Фернандес перейшов до "Челсі" наприкінці січня 2023 року і швидко став одним із лідерів команди. "Бенфіка" отримала за аргентинського півзахисника 121 млн євро. Проте практично весь сезон 2023/2024 футболіст грав із травмою.

Коли Енцо Фернандес повернеться до ладу

Аргентинський півзахисник уже не міг виходити на поле через травму паху. Він переніс операцію з видалення пахвинної грижі. Протягом двох найближчих місяців Фернандес відновлюватиметься.

Енцо Фернандес отримав тяжку травму
Енцо Фернандес отримав тяжку травму. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Енцо вже не зіграє за "Челсі" цього сезону. Футболіст хоче повністю одужати до початку Кубка Америки, який розпочнеться у США 20 червня.

У сезоні 2023/2024 Фернандес зіграв за "Челсі" 40 поєдинків у всіх турнірах. Енцо забив сім м'ячів і зробив три результативні передачі.

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спорт
футбол
Челсі
Енцо Фернандес
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