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Почеттино не сможет рассчитывать на лидера Челси до конца сезона

25 апреля 2024 16:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Почеттино не сможет рассчитывать на лидера Челси до конца сезона
Футболисты "Челси" празднуют победу. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Челси" потерял из-за травмы одного из своих ведущих игроков. Энцо Фернандес будет восстанавливаться несколько месяцев и не выйдет на поле в этом сезоне.

Аргентинскому полузащитнику пришлось согласиться на операцию, сообщает Daily Mail

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Энцо Фернандес перешел в "Челси" в конце января 2023 года и быстро стал одним из лидеров команды. "Бенфика" получила за аргентинского полузащитника 121 млн евро. Однако практически весь сезон 2023/2024 футболист играл с травмой. 

Когда Энцо Фернандес вернется в строй 

Аргентинский полузащитник уже не мог выходить на поле из-за травмы паха. Он перенес операцию по удалению паховой грыжи. В течение двух ближайших месяцев Фернандес будет восстанавливаться.

Энцо Фернандес получил тяжелую травму
Энцо Фернандес получил тяжелую травму. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Энцо уже не сыграет за "Челси" в этом сезоне. Футболист хочет полностью выздороветь до начала Кубка Америки, который начнется в США 20 июня. 

В сезоне 2023/2024 Фернандес сыграл за "Челси" 40 поединков во всех турнирах. Энцо забил семь мячей и сделал три результативные передачи. 

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