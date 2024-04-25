Почеттино не сможет рассчитывать на лидера Челси до конца сезона

Футболисты "Челси" празднуют победу. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лондонский "Челси" потерял из-за травмы одного из своих ведущих игроков. Энцо Фернандес будет восстанавливаться несколько месяцев и не выйдет на поле в этом сезоне.

Аргентинскому полузащитнику пришлось согласиться на операцию, сообщает Daily Mail.

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Энцо Фернандес перешел в "Челси" в конце января 2023 года и быстро стал одним из лидеров команды. "Бенфика" получила за аргентинского полузащитника 121 млн евро. Однако практически весь сезон 2023/2024 футболист играл с травмой.

Когда Энцо Фернандес вернется в строй

Аргентинский полузащитник уже не мог выходить на поле из-за травмы паха. Он перенес операцию по удалению паховой грыжи. В течение двух ближайших месяцев Фернандес будет восстанавливаться.

Энцо Фернандес получил тяжелую травму. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Энцо уже не сыграет за "Челси" в этом сезоне. Футболист хочет полностью выздороветь до начала Кубка Америки, который начнется в США 20 июня.

В сезоне 2023/2024 Фернандес сыграл за "Челси" 40 поединков во всех турнирах. Энцо забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

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