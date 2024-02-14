Почеттіно особисто заблокував трансфер Мудрика до Баварії

Михайло Мудрик та Маурісіо Почеттіно. Фото: "Челсі"

Головний тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно в січні не хотів розлучатися з українським вінгером Михайлом Мудриком. При цьому клуб мав конкретну пропозицію щодо футболіста.

Тренер продовжує вірити у гравця. Про це повідомив портал GiveMeSport.

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За інформацією джерела, у січні мюнхенська "Баварія" хотіла взяти Мудрика в оренду. Проте перехід заблокував головний тренер "Челсі".

Ймовірно, Почеттіно сподівається на зміну ситуації з Мудриком, що українець все ж таки зможе вийти на новий рівень та допомогти команді.

У клубі також сподіваються, що рішення Почеттіно може надати Мудрику впевненості цього сезону.

Мудрик у поточному сезоні провів 25 матчів, у яких забив чотири м'ячі та зробив три гольові передачі.

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