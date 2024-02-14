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Почеттино лично заблокировал трансфер Мудрика в Баварию

14 февраля 2024 09:59
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Агабекян Карен
редактор
Почеттино лично заблокировал трансфер Мудрика в Баварию
Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино. Фото: "Челси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино в январе не хотел расставаться с украинским вингером Михаилом Мудриком. При этом у клуба было конкретное предложение по футболисту.

Тренер продолжает верить в игрока. Об этом сообщил портал GiveMeSport.

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По информации источника, в январе мюнхенская "Бавария" хотела взять Мудрика в аренду. Однако переход заблокировал главный тренер "Челси".

Вероятно, Почеттино надеется на изменение ситуации с Мудриком, что украинец все же сможет выйти на новый уровень и помочь команде.

В клубе также надеются, что решение Почеттино может придать Мудрику уверенности в текущем сезоне.

Мудрик в текущем сезоне провел 25 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Напомним, Родри поссорил Месси с Хави и Иньестой.

"Барселона" может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран.

В "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника.

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал команду после одного из неудачных матчей.

Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды.

футбол
Михаил Мудрик
Футбол трансферы
Челси
Маурисио Почеттино
украинские легионеры (футбол)

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