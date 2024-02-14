Почеттино лично заблокировал трансфер Мудрика в Баварию

Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино. Фото: "Челси"

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино в январе не хотел расставаться с украинским вингером Михаилом Мудриком. При этом у клуба было конкретное предложение по футболисту.

Тренер продолжает верить в игрока. Об этом сообщил портал GiveMeSport.

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В "Челси" рассчитывают на Мудрика

По информации источника, в январе мюнхенская "Бавария" хотела взять Мудрика в аренду. Однако переход заблокировал главный тренер "Челси".

Вероятно, Почеттино надеется на изменение ситуации с Мудриком, что украинец все же сможет выйти на новый уровень и помочь команде.

В клубе также надеются, что решение Почеттино может придать Мудрику уверенности в текущем сезоне.

Мудрик в текущем сезоне провел 25 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

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