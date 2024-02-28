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Почеттіно розповів, коли піде з Челсі

28 лютого 2024 15:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Почеттіно розповів, коли піде з Челсі
Почеттіно після поразки у Кубку англійської Ліги. Фото: Reuters/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно спростував конфлікт із керівництвом лондонського клубу. Аргентинський фахівець запевнив, що він не має розбіжностей із власником команди.

Маурісіо Почеттіно вже зустрівся з Тоддом Боелі після чергового фіаско команди, повідомляє Daily Mail.

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"Челсі" зазнав поразки від "Ліверпуля" з рахунком 0:1 у фіналі Кубка англійської Ліги. Під час церемонії поразки тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно та власник клубу Тодд Боелі навіть не подивилися один на одного. Експерти припустили, що бізнесмен розчарований та хоче змінити наставника команди.

Маурісіо Почеттіно
Маурісіо Почеттіно командує грою "Челсі". Фото: REUTERS/Carl Recine

Зустріч Почеттіно з Боелі

Проте тренер "Челсі" спростував чутки про суперечність зі своїм роботодавцем. Почеттіно зізнався, що всі у клубі були розчаровані поразкою, оскільки команда була налаштована здобути трофей. Однак невдовзі після матчу тренер отримав повідомлення від Боелі, в якому Тодд підбадьорив наставника та запросив його на аудієнцію.

Ділова зустріч минула у кафе недалеко від стадіону. Почеттіно заявив, що отримав від власника клубу гарантію невтручання у справи команди. Боелі болісно сприйняв поразку, але впевнений у тому курсі, яким Почеттіно веде "Челсі".

Сам Маурісіо не збирається достроково йти у відставку. Його контракт із "синіми" діє до літа 2025 року.

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спорт
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Челсі
Маурісіо Почеттіно
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