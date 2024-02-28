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Почеттино рассказал, когда уйдет из Челси

28 февраля 2024 15:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Почеттино рассказал, когда уйдет из Челси
Почеттино после поражения в Кубке английской Лиги. Фото: Reuters/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино опроверг конфликт с руководством лондонского клуба. Аргентинский специалист заверил, что у него нет разногласий с владельцем команды.

Маурисио Почеттино уже встретился с Тоддом Боэли после очередного фиаско команды, сообщает Daily Mail

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"Челси" потерпел поражение от "Ливерпуля" со счетом 0:1 в финале Кубка английской Лиги. Во время церемонии поражения тренер "синих" Маурисио Почеттино и владелец клуба Тодд Боэли даже не посмотрели друг на друга. Эксперты предположили, что бизнесмен разочарован и хочет сменить наставника команды. 

Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино командует игрой "Челси". Фото: REUTERS/Carl Recine

Встреча Почеттино с Боэли 

Однако тренер "Челси" опроверг слухи о разногласии со своим работодателем. Почеттино признался, что все в клубе были разочарованы поражением, поскольку команда была настроена завоевать трофей. Однако вскоре после матча тренер получил сообщение от Боэли, в котором Тодд подбодрил наставника и пригласил его на аудиенцию. 

Деловая встреча прошла в кафе недалеко от стадиона. Почеттино заявил, что получил от владельца клуба гарантии невмешательства в дела команды. Боэли болезненно воспринял поражение, но уверен в том курсе, которым Почеттино ведет "Челси".

Сам Маурисио не собирается досрочно уходить в отставку. Его контракт с "синими" действует до лета 2025 года. 

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спорт
футбол
Челси
Маурисио Почеттино
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