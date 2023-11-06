Почеттіно розповів про плани роботи з Мудриком у Челсі

Маурісіо Почеттіно з гравцями "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Головний тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно прокоментував чутки про те, що керівництво клубу незадоволене його роботою. Аргентинець поділився планами на посаді наставника "синіх".

Почеттіно не виключає можливості очолити в майбутньому "Тоттенгем", повідомляє Daily Mail.

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Маурісіо Почеттіно очолив "Челсі" у липні 2023 року та підготував команду до поточного сезону. Проте аргентинському наставнику поки що не вдалося виправдати надії власників клубу. Після десяти матчів "сині" розташувалися на 13-му місці в турнірній таблиці.

Почеттино не думає про звільнення

На тлі невдач "синіх" цього сезону з'явилися чутки про те, що Маурісіо Почеттіно може бути звільнений. Контракт тренера з "Челсі" діє до літа 2025 року. Аргентинський фахівець не боїться звільнення та збирається ще довго працювати на "Стемфорд Брідж".

"Я хочу ще дуже довго залишатися в "Челсі". Готовий тренувати цю команду ще 25 років, хоч би й до самої смерті. Це відмінний, амбітний клуб. Так, поки що у нас не дуже хороші результати, але є мета, і ми обов'язково зможемо її досягти.

Інший клуб? Я не збираюся йти, але не варто зарікатися. Не виключено, що у майбутньому я очолю іншу команду з Іспанії, Аргентини чи Англії. Це може бути й "Тоттенгем", чому б ні? Але живімо справжнім. Мені 51 рік, я працюю в "Челсі" і повністю всім задоволений", — розповів Маурісіо Почеттіно.

Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/chelseafc/

У найближчому матчі "Челсі" протистоятиме "Тоттенгему", який ще не програвав у АПЛ цього сезону. Виїзний для "синіх" поєдинок відбудеться у понеділок, 6 листопада, о 22:00 за київським часом.

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