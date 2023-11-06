Почеттино рассказал о планах по работе с Мудриком в Челси

Маурисио Почеттино с игроками "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что руководство клуба недовольно его работой. Аргентинец поделился планами на посту наставника "синих".

Почеттино не исключает возможность возглавить в будущем "Тоттенхэм", сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Маурисио Почеттино возглавил "Челси" в июле 2023 года и подготовил команду к текущему сезону. Однако аргентинскому наставнику пока не удалось оправдать надежды владельцев клуба. После десяти матчей "синие" расположились на 13 месте в турнирной таблице.

Почеттино не думает про увольнение

На фоне неудач "синих" в нынешнем сезоне появились слухи о том, что Маурисио Почеттино может быть уволен. Контракт тренера с "Челси" действует до лета 2025 года. Аргентинский специалист не боится увольнения и собирается еще долго работать на "Стэмфорд Бридж".

"Я хочу еще очень долго оставаться в "Челси". Готов тренировать эту команду еще 25 лет, хоть бы и до самой смерти. Это отличный, амбициозный клуб. Да, пока у нас не очень хорошие результаты, но есть цель, и мы обязательно сможем ее достигнуть.

Другой клуб? Я не собираюсь уходить, но не стоит зарекаться. Не исключено, что в будущем я возглавлю другую команду из Испании, Аргентины или Англии. Это может быть и "Тоттенхэм", почему бы нет? Но давайте жить настоящим. Мне 51 год, я работаю в "Челси" и полностью всем доволен", — рассказал Маурисио Почеттино.

Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/chelseafc/

В ближайшем матче "Челси" будет противостоять "Тоттенхэму", который еще не проигрывал в АПЛ в этом сезоне. Выездной для "синих" поединок состоится в понедельник, шестого ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Забарный перейдет из "Борнмута" в топ-клуб в конце сезона.

Капитан "Эвертона" громко высказался о Миколенко.

Караваев рассказал, как "Динамо" отреагировало на назначение нового капитана.

Мужскую полтавскую "Ворсклу" возглавит женщина.

В чемпионате Украины футболист ударил судью и не сожалеет об этом — видео.