Почеттіно у Челсі може замінити колишній шеф головного тренера Шахтаря

Маурісіо Почеттіно. Фото: "Челсі"

Місце головного тренера лондонського "Челсі" захиталося під Мауріссіо Почеттіно . У клубі хочуть запросити тренера із Нідерландів.

Головним тренером "Челсі" можуть призначити Арне Слота, повідомив Fichajes.net.

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Арне Слот. Фото: Transfermarkt

Долю Почеттіно вирішено

За інформацією джерела, головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно може залишити команду у червні.

На заміну Почеттіно американські власники клубу розглядають головного тренера нідерландського "Феєноорда Арне Слот".

При цьому Слота доведеться підписати за хорошу компенсацію, адже його контракт з клубом з Роттердама діє до літа 2026 року.

Слот працює у "Феєнорді" з 2021 року і за цей час виграв чемпіонський титул і успішно виступав у Лізі Європи.

Раніше помічник нідерландця Маріно Пушич став головним тренером донецького "Шахтаря".

Також у Слоті зацікавлена мюнхенська "Баварія", де шукають заміну Томасу Тухелю.

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