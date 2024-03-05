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Почеттіно у Челсі може замінити колишній шеф головного тренера Шахтаря

5 березня 2024 06:41
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Агабекян Карен
редактор
Почеттіно у Челсі може замінити колишній шеф головного тренера Шахтаря
Маурісіо Почеттіно. Фото: "Челсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Місце головного тренера лондонського "Челсі" захиталося під Мауріссіо Почеттіно . У клубі хочуть запросити тренера із Нідерландів.

Головним тренером "Челсі" можуть призначити Арне Слота, повідомив Fichajes.net.

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Арне Слот
Арне Слот. Фото: Transfermarkt

Долю Почеттіно вирішено

За інформацією джерела, головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно може залишити команду у червні.

На заміну Почеттіно американські власники клубу розглядають головного тренера нідерландського "Феєноорда Арне Слот".

При цьому Слота доведеться підписати за хорошу компенсацію, адже його контракт з клубом з Роттердама діє до літа 2026 року.

Слот працює у "Феєнорді" з 2021 року і за цей час виграв чемпіонський титул і успішно виступав у Лізі Європи.

Раніше помічник нідерландця Маріно Пушич став головним тренером донецького "Шахтаря".

Також у Слоті зацікавлена мюнхенська "Баварія", де шукають заміну Томасу Тухелю.

Нагадаємо, Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Педрі та Де Йонг нескоро повернуться на поле — "Барселона" зробила заяву щодо гравців.

Жуніор Мораєс повернеться до УПЛ і підпише контракт не з топклубом. 

Клуб з Англії зробив "Реалу" офіційну пропозицію щодо трансферу Луніна.

футбол
Челсі
Маурісіо Почеттіно
Феєнорд

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