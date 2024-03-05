Почеттіно у Челсі може замінити колишній шеф головного тренера Шахтаря
Місце головного тренера лондонського "Челсі" захиталося під Мауріссіо Почеттіно . У клубі хочуть запросити тренера із Нідерландів.
Головним тренером "Челсі" можуть призначити Арне Слота, повідомив Fichajes.net.
Долю Почеттіно вирішено
За інформацією джерела, головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно може залишити команду у червні.
На заміну Почеттіно американські власники клубу розглядають головного тренера нідерландського "Феєноорда Арне Слот".
При цьому Слота доведеться підписати за хорошу компенсацію, адже його контракт з клубом з Роттердама діє до літа 2026 року.
Слот працює у "Феєнорді" з 2021 року і за цей час виграв чемпіонський титул і успішно виступав у Лізі Європи.
Раніше помічник нідерландця Маріно Пушич став головним тренером донецького "Шахтаря".
Також у Слоті зацікавлена мюнхенська "Баварія", де шукають заміну Томасу Тухелю.
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