Почеттино в Челси может заменить бывший шеф главного тренера Шахтера
Место главного тренера лондонского "Челси" зашаталось под Мауриссио Почеттино. В клубе хотят пригласить тренера из Нидерландов.
Главным тренером "Челси" могут назначить Арне Слота, сообщил Fichajes.net.
Судьба Почеттино решена
По информации источника, главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино может покинуть команду в июне.
На замену Почеттино американские владельцы клуба рассматривают главного тренера нидерландского "Фейеноорда Арне Слот.
При этом Слота придется подписать за хорошую компенсацию, ведь его действующий контракт с клубом из Роттердама действует до лета 2026 года.
Слот работает в "Фейеноорде" с 2021 года и за это время выиграл чемпионский титул и успешно выступал в Лиге Европы.
Ранее помощник нидерландца Марино Пушич стал главным тренером донецкого "Шахтера".
Также в Слоте заинтересована мюнхенская "Бавария", где ищут замену Томасу Тухелю.
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