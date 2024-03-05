Почеттино в Челси может заменить бывший шеф главного тренера Шахтера

Мауриссио Почеттино. Фото: "Челси"

Место главного тренера лондонского "Челси" зашаталось под Мауриссио Почеттино. В клубе хотят пригласить тренера из Нидерландов.

Главным тренером "Челси" могут назначить Арне Слота, сообщил Fichajes.net.

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Арне Слот. Фото: Transfermarkt

Судьба Почеттино решена

По информации источника, главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино может покинуть команду в июне.

На замену Почеттино американские владельцы клуба рассматривают главного тренера нидерландского "Фейеноорда Арне Слот.

При этом Слота придется подписать за хорошую компенсацию, ведь его действующий контракт с клубом из Роттердама действует до лета 2026 года.

Слот работает в "Фейеноорде" с 2021 года и за это время выиграл чемпионский титул и успешно выступал в Лиге Европы.

Ранее помощник нидерландца Марино Пушич стал главным тренером донецкого "Шахтера".

Также в Слоте заинтересована мюнхенская "Бавария", где ищут замену Томасу Тухелю.

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