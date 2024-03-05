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Почеттино в Челси может заменить бывший шеф главного тренера Шахтера

5 марта 2024 06:41
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Агабекян Карен
редактор
Почеттино в Челси может заменить бывший шеф главного тренера Шахтера
Мауриссио Почеттино. Фото: "Челси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Место главного тренера лондонского "Челси" зашаталось под Мауриссио Почеттино. В клубе хотят пригласить тренера из Нидерландов.

Главным тренером "Челси" могут назначить Арне Слота, сообщил Fichajes.net.

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Арне Слот
Арне Слот. Фото: Transfermarkt

Судьба Почеттино решена

По информации источника, главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино может покинуть команду в июне.

На замену Почеттино американские владельцы клуба рассматривают главного тренера нидерландского "Фейеноорда Арне Слот.

При этом Слота придется подписать за хорошую компенсацию, ведь его действующий контракт с клубом из Роттердама действует до лета 2026 года.

Слот работает в "Фейеноорде" с 2021 года и за это время выиграл чемпионский титул и успешно выступал в Лиге Европы.

Ранее помощник нидерландца Марино Пушич стал главным тренером донецкого "Шахтера".

Также в Слоте заинтересована мюнхенская "Бавария", где ищут замену Томасу Тухелю.

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина.

футбол
Челси
Маурисио Почеттино
Фейеноорд

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