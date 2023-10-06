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Погба може завершити кар'єру: він знову провалив тест на допінг

6 жовтня 2023 16:25
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Погба може завершити кар'єру: він знову провалив тест на допінг
Поль Погба у матчі за "Ювентус". Фото: REUTERS/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Франції Поль Погба знову здав позитивну допінг-пробу на тестостерон. Це означає, що в крові хавбека "Ювентуса" дійсно є заборонений препарат.

Погба загрожує тривала дискваліфікація, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Поль Погба втратив надію на те, що історія з його першою позитивною пробою на допінг забудеться або сприйматиметься як помилка. Повторна проба 30-річного футболіста також виявилася позитивною.

Кінець кар'єри Погба

Фактично, це означає, що французький футболіст може оголосити про завершення ігрової кар'єри. Йому загрожує дискваліфікація на чотири роки. Полю Погба буде складно повернутися до ладу після її закінчення.

Поль Погба
Один із останніх виходів Погба на полі. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Контракт француза з "Ювентусом" діє до літа 2026 року, проте туринський клуб має намір достроково розірвати угоду. Цього сезону Погба зіграв за "стару синьйору" всього 52 хвилини за два поєдинки.

Погба повернувся до "Ювентуса" влітку 2022 року на правах вільного агента. Майже весь минулий сезон він пропустив через травми. На рахунку Поля десять поєдинків у всіх турнірах.

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