Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Погба может завершить карьеру: он снова провалил тест на допинг arrow

Погба может завершить карьеру: он снова провалил тест на допинг

6 октября 2023 16:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Погба может завершить карьеру: он снова провалил тест на допинг
Поль Погба в матче за "Ювентус". Фото: REUTERS/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Франции Поль Погба снова сдал положительную допинг пробу на тестостерон. Это означает, что в крови хавбека "Ювентуса" действительно присутствует запрещенный препарат. 

Погба грозит длительная дисквалификация, сообщает La Gazzetta dello Sport

Читайте также:

Поль Погба потерял надежду на то, что история с его первой положительной пробой на допинг забудется или будет восприниматься как ошибка. Повторная проба 30-летнего футболиста тоже оказалась положительной. 

Конец карьеры Погба 

Фактически это означает, что французский футболист может объявить о завершении игровой карьеры. Ему угрожает дисквалификация сроком на четыре года. Полю Погба будет сложно вернуться в строй после ее окончания. 

Поль Погба
Один из последних выходов Погба на поле. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Контракт француза с "Ювентусом" действует до лета 2026 года, однако туринский клуб собирается досрочно расторгнуть соглашение. В этом сезоне Погба сыграл за "старую синьору" всего 52 минуты за два поединка. 

Погба вернулся в "Ювентус" летом 2022 года на правах свободного агента. Почти весь прошлый сезон он пропустил из-за травм. На счету Поля десять поединков во всех турнирах. 

Напомним, "Динамо" продаст двух игроков основного состава: о ком идет речь. 

Цыганкова заменим, но это потеря: тренер "Жироны" рассказал о будущем украинца. 

Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб. 

Довбик готовится уйти из "Жироны": форвардом интересуются в Англии. 

"Шахтер" нашел замену ван Леувену: это неожиданная кандидатура.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз