Погба может завершить карьеру: он снова провалил тест на допинг

Поль Погба в матче за "Ювентус". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Полузащитник сборной Франции Поль Погба снова сдал положительную допинг пробу на тестостерон. Это означает, что в крови хавбека "Ювентуса" действительно присутствует запрещенный препарат.

Погба грозит длительная дисквалификация, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Конец карьеры Погба

Фактически это означает, что французский футболист может объявить о завершении игровой карьеры. Ему угрожает дисквалификация сроком на четыре года. Полю Погба будет сложно вернуться в строй после ее окончания.

Один из последних выходов Погба на поле. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Контракт француза с "Ювентусом" действует до лета 2026 года, однако туринский клуб собирается досрочно расторгнуть соглашение. В этом сезоне Погба сыграл за "старую синьору" всего 52 минуты за два поединка.

Погба вернулся в "Ювентус" летом 2022 года на правах свободного агента. Почти весь прошлый сезон он пропустил из-за травм. На счету Поля десять поединков во всех турнирах.

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