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Погба отримав тривалу дискваліфікацію за допінг — якою була реакція футболіста

1 березня 2024 06:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Погба отримав тривалу дискваліфікацію за допінг — якою була реакція футболіста
Поль Погба. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба отримав тривалу дискваліфікацію за те, що його допінг-проби показали позитивний результат двічі. Француза відсторонили від футболу на 4 роки, але він буде оскаржувати це в суді.

Про це повідомляє Фабриціо Романо, передає Новини.LIVE.

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За інформацією джерела, 30-річного француза усунуто від футболу на чотири роки. Такий термін для футболіста у грудні минулого року вимагала антидопінгова прокуратура.

Нагадаємо, 20 серпня 2023 року Погба здав позитивну пробу допінгу на тестостерон. Потім ще й підтвердив початковий результат.

Раніше повідомлялося, що Ювентус розірве контракт з французом.

Погба заявив, що ніколи не приймав заборонених речовин

Француз відреагував на рішення Національного антидопінгового трибуналу (NADO) Італії.

"Мені сьогодні повідомили про рішення NADO Italia і я вважаю, що вердикт є невірним. Мені сумно, я шокований і моє розбите серце від того, що в мене відібрали все, що я побудував у своїй професійній кар'єрі. Коли я звільнюся від юридичних обмежень, стане зрозумілою вся історія, але я ніколи свідомо і навмисно не приймав жодних добавок, що порушують антидопінгові норми.

Як професійний спортсмен, я ніколи не зробив би нічого, що могло б підвищити мої показники з використанням заборонених речовин, я завжди поважав і не обманював колег-спортсменів, а також уболівальників команд, за які виступав. Результат оголошеного сьогодні рішення я оскаржу в Спортивному Арбітражному суді", — написав футболіст у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, "Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер. 

Почеттіно знову поскаржився на Мудрика. 

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Донецький "Шахтар" може змінити тренера — хто очолить команду.

Ювентус
Збірна Франції з футболу
допінг
Поль Погба

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