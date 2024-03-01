Погба отримав тривалу дискваліфікацію за допінг — якою була реакція футболіста
Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба отримав тривалу дискваліфікацію за те, що його допінг-проби показали позитивний результат двічі. Француза відсторонили від футболу на 4 роки, але він буде оскаржувати це в суді.
Про це повідомляє Фабриціо Романо, передає Новини.LIVE.
За інформацією джерела, 30-річного француза усунуто від футболу на чотири роки. Такий термін для футболіста у грудні минулого року вимагала антидопінгова прокуратура.
Нагадаємо, 20 серпня 2023 року Погба здав позитивну пробу допінгу на тестостерон. Потім ще й підтвердив початковий результат.
🚨 Paul Pogba releases an official statement after four year ban due to doping.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 29, 2024
“I have today been informed of the Tribunale Nazionale Antidoping's decision and believe that the verdict is incorrect.
I am sad, shocked and heartbroken that everything I have built in my… pic.twitter.com/qsi7cYKEfc
Раніше повідомлялося, що Ювентус розірве контракт з французом.
Погба заявив, що ніколи не приймав заборонених речовин
Француз відреагував на рішення Національного антидопінгового трибуналу (NADO) Італії.
"Мені сьогодні повідомили про рішення NADO Italia і я вважаю, що вердикт є невірним. Мені сумно, я шокований і моє розбите серце від того, що в мене відібрали все, що я побудував у своїй професійній кар'єрі. Коли я звільнюся від юридичних обмежень, стане зрозумілою вся історія, але я ніколи свідомо і навмисно не приймав жодних добавок, що порушують антидопінгові норми.
Як професійний спортсмен, я ніколи не зробив би нічого, що могло б підвищити мої показники з використанням заборонених речовин, я завжди поважав і не обманював колег-спортсменів, а також уболівальників команд, за які виступав. Результат оголошеного сьогодні рішення я оскаржу в Спортивному Арбітражному суді", — написав футболіст у своєму інстаграмі.
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