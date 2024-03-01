Погба отримав тривалу дискваліфікацію за допінг — якою була реакція футболіста

Поль Погба. Фото: Reuters

Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба отримав тривалу дискваліфікацію за те, що його допінг-проби показали позитивний результат двічі. Француза відсторонили від футболу на 4 роки, але він буде оскаржувати це в суді.

Про це повідомляє Фабриціо Романо, передає Новини.LIVE.

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За інформацією джерела, 30-річного француза усунуто від футболу на чотири роки. Такий термін для футболіста у грудні минулого року вимагала антидопінгова прокуратура.

Нагадаємо, 20 серпня 2023 року Погба здав позитивну пробу допінгу на тестостерон. Потім ще й підтвердив початковий результат.

🚨 Paul Pogba releases an official statement after four year ban due to doping.



“I have today been informed of the Tribunale Nazionale Antidoping's decision and believe that the verdict is incorrect.



I am sad, shocked and heartbroken that everything I have built in my… pic.twitter.com/qsi7cYKEfc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 29, 2024

Раніше повідомлялося, що Ювентус розірве контракт з французом.

Погба заявив, що ніколи не приймав заборонених речовин

Француз відреагував на рішення Національного антидопінгового трибуналу (NADO) Італії.

"Мені сьогодні повідомили про рішення NADO Italia і я вважаю, що вердикт є невірним. Мені сумно, я шокований і моє розбите серце від того, що в мене відібрали все, що я побудував у своїй професійній кар'єрі. Коли я звільнюся від юридичних обмежень, стане зрозумілою вся історія, але я ніколи свідомо і навмисно не приймав жодних добавок, що порушують антидопінгові норми.

Як професійний спортсмен, я ніколи не зробив би нічого, що могло б підвищити мої показники з використанням заборонених речовин, я завжди поважав і не обманював колег-спортсменів, а також уболівальників команд, за які виступав. Результат оголошеного сьогодні рішення я оскаржу в Спортивному Арбітражному суді", — написав футболіст у своєму інстаграмі.

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