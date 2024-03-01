Погба получил длительную дисквалификацию за допинг — какова была реакция футболиста

Поль Погба. Фото: Reuters

Полузащитник туринского Ювентуса Поль Погба получил длительную дисквалификацию за то, что допинг-пробы показали положительный результат дважды. Француза отстранили от футбола на четыре года, но он будет обжаловать это в суде.

Об этом сообщает Фабрицио Романо, передает Новини.LIVE.

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По информации источника, 30-летний француз отстранен от футбола на четыре года. Такой срок для футболиста в декабре прошлого года потребовала антидопинговая прокуратура.

Напомним, 20 августа 2023 г. Погба сдал положительную пробу допинга на тестостерон. Потом еще и подтвердил исходный результат.

🚨 Paul Pogba реализует официальный статус после четырех лет до приостановки.



“Имея все время был помещен в Tribunale Nazionale Antidoping's decision and believe that the verdict is incorrect.



Я sad, shocked and heartbroken что все, что я строю в моем… pic.twitter.com/qsi7cYKEfc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 29 Feb 2024

Ранее сообщалось, что Ювентус разорвет контракт с французом.

Погба заявил, что никогда не принимал запрещенных веществ

Француз отреагировал на решение Национального антидопингового трибунала (NADO) в Италии.

"Мне сегодня сообщили о решении NADO Italia и я считаю, что вердикт неверен. Мне грустно, я шокирован и мое разбитое сердце от того, что у меня отобрали все, что я построил в своей профессиональной карьере. Когда я освобожусь от юридических ограничений, станет понятна вся история, но я никогда сознательно и намеренно не принимал никаких добавок, нарушающих антидопинговые нормы.

Как профессиональный спортсмен, я бы никогда не сделал ничего, что могло бы повысить мои показатели с использованием запрещенных веществ, я всегда уважал и не обманывал коллег-спортсменов, а также болельщиков команд, за которые выступал. Результат объявленного сегодня решения я обжалую в Спортивном Арбитражном суде", — написал футболист в своем инстаграмме.

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер.

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