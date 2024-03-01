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Погба получил длительную дисквалификацию за допинг — какова была реакция футболиста

1 марта 2024 06:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Погба получил длительную дисквалификацию за допинг — какова была реакция футболиста
Поль Погба. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Полузащитник туринского Ювентуса Поль Погба получил длительную дисквалификацию за то, что допинг-пробы показали положительный результат дважды. Француза отстранили от футбола на четыре года, но он будет обжаловать это в суде.

Об этом сообщает Фабрицио Романо, передает Новини.LIVE.

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По информации источника, 30-летний француз отстранен от футбола на четыре года. Такой срок для футболиста в декабре прошлого года потребовала антидопинговая прокуратура.

Напомним, 20 августа 2023 г. Погба сдал положительную пробу допинга на тестостерон. Потом еще и подтвердил исходный результат.

Ранее сообщалось, что Ювентус разорвет контракт с французом.

Погба заявил, что никогда не принимал запрещенных веществ

Француз отреагировал на решение Национального антидопингового трибунала (NADO) в Италии.

"Мне сегодня сообщили о решении NADO Italia и я считаю, что вердикт неверен. Мне грустно, я шокирован и мое разбитое сердце от того, что у меня отобрали все, что я построил в своей профессиональной карьере. Когда я освобожусь от юридических ограничений, станет понятна вся история, но я никогда сознательно и намеренно не принимал никаких добавок, нарушающих антидопинговые нормы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Как профессиональный спортсмен, я бы никогда не сделал ничего, что могло бы повысить мои показатели с использованием запрещенных веществ, я всегда уважал и не обманывал коллег-спортсменов, а также болельщиков команд, за которые выступал. Результат объявленного сегодня решения я обжалую в Спортивном Арбитражном суде", — написал футболист в своем инстаграмме.

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

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Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Ювентус
Сборная Франции по футболу
допинг
Поль Погба

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