Поклонський порівняв рівень чемпіонатів України та Грузії

Тренер Олександр Поклонський відповідає на запитання. Скриншот YouTube

Вихованець дніпропетровського футболу Олександр Поклонський тренував і українські, і грузинські клуби. Він порівняв загальний рівень чемпіонатів двох країн.

Поклонський назвав головну проблему української Прем'єр-ліги в інтерв'ю Telegram-каналу "Футбольна Хата".

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На початку сезону 2023/2024 грузинська "Діла" пройшла полтавську "Ворсклу" і не дозволила українській команді пробитися до основної сітки розіграшу Ліги Конференцій. Олександр Поклонський, який працював і в Грузії, і в Україні вважає цей результат випадковістю.

Олександр Поклонський під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Що заважає розвиватись українському футболу

Тренер упевнений у тому, що рівень Прем'єр-ліги залишається сильнішим і конкурентнішим, ніж чемпіонат Грузії. Команди УПЛ все ще є фаворитами у протистоянні із суперниками з Грузії.

Олександр Поклонський заявив, що український футбол страждає через відсутність глядачів на трибунах. Тренер вважає, що чемпіонат Грузії краще організований внаслідок того, що десять команд грають у чотири кола.

"Вони проводять дуже багато матчів між собою, із сильними суперниками. Тому грузинська шістка команд, яка за щось бореться, грає дуже часто. А так, звичайно, рівень футболістів в Україні набагато вищий", — пояснив Олександр Поклонський.

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