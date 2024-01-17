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Поклонский сравнил уровень чемпионатов Украины и Грузии

17 января 2024 12:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Поклонский сравнил уровень чемпионатов Украины и Грузии
Тренер Александр Поклонский отвечает на вопросы. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Воспитанник днепропетровского футбола Александр Поклонский тренировал и украинские, и грузинские клубы. Он сравнил общий уровень чемпионатов двух стран. 

Поклонский назвал главную проблему украинской Премьер-лиги в интервью Telegram-каналу "Футбольна Хата". 

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В начале сезона 2023/2024 грузинская "Дила" прошла полтавскую "Ворсклу" и не позволила украинской команде пробиться в основную сетку розыгрыша Лиги Конференций. Александр Поклонский, который работал и в Грузии, и в Украине, считает этот результат случайностью. 

Александр Поклонский
Александр Поклонский во время интервью. Скриншот YouTube

Что мешает развиваться украинскому футболу

Тренер уверен в том, что уровень Премьер-лиги остается более сильным и конкурентноспособным, чем чемпионат Грузии. Команды УПЛ все еще являются фаворитами в противостоянии с соперниками из Грузии. 

Александр Поклонский заявил, что украинский футбол страдает из-за отсутствия зрителей на трибунах. Тренер считает, что чемпионат Грузии лучше организован за счет того, что десять команд играют в четыре круга. 

"Они проводят очень много матчей между собой, с сильными соперниками. Поэтому грузинская шестерка команд, которая за что-то борется, играет очень часто. А так, конечно, уровень футболистов в Украине гораздо выше", — объяснил Александр Поклонский. 

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