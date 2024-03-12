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Поль Погба отримав пропозицію від російського клубу

12 березня 2024 16:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Поль Погба отримав пропозицію від російського клубу
Поль Погба під час матчу. Фото: Reuters/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник збірної Франції Поль Погба зацікавив один із російських футбольних клубів. Зірковому гравцю запропонували контракт навіть попри його дискваліфікацію.

Умови контракту відрізнялися від тих, до яких звик Погба, повідомляє Tutto Mercato.

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Поль Погба
Поль Погба у поєдинку за "Ювентус". Фото: Reuters/Massimo Pinca

Пропозиція з Росії

До французького хавбека звернувся російський клуб "Broke Boys", який представляє медіалігу. Головною метою цієї акції була реклама, оскільки росіяни не змогли зацікавити Погба вигідним контрактом.

"Broke Boys" були готові платити зірковому гравцю 1500 доларів США на місяць. Окрім цього футболісту обіцяли "розкішні апартаменти" та преміальні. Росіяни стверджують, що Погба розглянув цю пропозицію, але відкинув її.

У сезоні 2023/2024 французький півзахисник зіграв лише у двох матчах чемпіонату Італії.

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